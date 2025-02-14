Тюменского блогера Алексея Кунгурова признали иноагентом

В ноябре 2020 года по материалам ФСБ в отношении тюменца возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды» (ст. 282 УК РФ) и «Публичное оправдание терроризма» (205.2 УК РФ). По этом уделу его арестовали заочно.