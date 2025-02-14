Тюменского блогера Алексея Кунгурова признали иноагентом

Posted 14 февраля, 14:47
Published 14 февраля, 14:47
Modified 14 февраля, 15:02
Updated 14 февраля, 15:02
Тюменец попал в реестр «иностранных агентов», который ведет Минюст. Теперь общее число граждан и организаций в этом списке достигло 940. Признанный иноагентом Кунгуров* является автором книг на общественно-политические темы.
В 2016 году блогер получил приговор за публичное оправдание терроризма. Таковым признали одну из его провокационных статей на блог-платформе «Живой Журнал». Суд отправил его в колонию-поселение на 2,5 года.
В ноябре 2020 года по материалам ФСБ в отношении тюменца возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды» (ст. 282 УК РФ) и «Публичное оправдание терроризма» (205.2 УК РФ). По этом уделу его арестовали заочно.
По некоторым данным, признанный иноагентом Алексей Кунгуров уехал из России и скрывает свое местонахождение.
Как писал «Наш Город», тюменский бренд электроники отказался обслуживать сразу нескольких представителей либеральных взглядов и иноагентов. Компания отказалась вести дела с включенными в реестр иноагентов Юрием Дудем*, Алексеем Пивоваровым* и другими.
* Внесены в реестр иноагентов.