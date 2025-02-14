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Posted 14 февраля, 14:47

Published 14 февраля, 14:47

Modified 14 февраля, 15:02

Updated 14 февраля, 15:02

Тюменского блогера Алексея Кунгурова признали иноагентом

Тюменского блогера Алексея Кунгурова признали иноагентом

14 февраля 2025, 14:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Блогеры
Министерство юстиции РФ традиционно по пятницам дополнило список иноагентов новыми именами. Среди них оказался тюменский блогер и публицист Алексей Кунгуров. До этого его дважды обвиняли в публичном оправдании терроризма.

Тюменец попал в реестр «иностранных агентов», который ведет Минюст. Теперь общее число граждан и организаций в этом списке достигло 940. Признанный иноагентом Кунгуров* является автором книг на общественно-политические темы.

В 2016 году блогер получил приговор за публичное оправдание терроризма. Таковым признали одну из его провокационных статей на блог-платформе «Живой Журнал». Суд отправил его в колонию-поселение на 2,5 года.

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В ноябре 2020 года по материалам ФСБ в отношении тюменца возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды» (ст. 282 УК РФ) и «Публичное оправдание терроризма» (205.2 УК РФ). По этом уделу его арестовали заочно.

По некоторым данным, признанный иноагентом Алексей Кунгуров уехал из России и скрывает свое местонахождение.

Как писал «Наш Город», тюменский бренд электроники отказался обслуживать сразу нескольких представителей либеральных взглядов и иноагентов. Компания отказалась вести дела с включенными в реестр иноагентов Юрием Дудем*, Алексеем Пивоваровым* и другими.

* Внесены в реестр иноагентов.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Терроризм#Блогеры#Минюст
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