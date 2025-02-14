Тюменский депутат предложила наказывать за оправдание домашнего насилия

Горячева пояснила, что в настоящее время правоохранительные органы не возбуждают дела по существующим статьям КоАП, ссылаясь на то, что оправдание насилия — не прямой призыв к нему. Между тем, граждане, пропагандирующие и оправдывающие применение насилия в отношении членов семьи, ухудшают ситуацию в данной сфере.