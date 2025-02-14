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Posted 14 февраля, 04:46

Published 14 февраля, 04:46

Modified 14 февраля, 04:48

Updated 14 февраля, 04:48

Тюменский депутат предложила наказывать за оправдание домашнего насилия

Тюменский депутат предложила наказывать за оправдание домашнего насилия

14 февраля 2025, 04:46
Фото: 1MI.
Депутат из Тюменской области Ксения Горячева внесла в Государственную Дума законопроект о введении административной ответственности за публичное оправдание и пропаганду семейно-бытового насилия. Об этом она сообщила в своем тг-канале.

Горячева пояснила, что в настоящее время правоохранительные органы не возбуждают дела по существующим статьям КоАП, ссылаясь на то, что оправдание насилия — не прямой призыв к нему. Между тем, граждане, пропагандирующие и оправдывающие применение насилия в отношении членов семьи, ухудшают ситуацию в данной сфере.

Однако только за последний год было совершено свыше 1 тысячи убийств в семейно-бытовой сфере, зарегистрировано более 24 тысяч угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, свыше 9 тысяч случаев умышленного причинения легкого вреда здоровью.

«Отдельные публичные деятели проводят лекции о допустимости применения насилия в отношении супруги/супруга при „определенных обстоятельствах“. Такие действия, оправдывающие применение насилия по отношению к члену семьи, способствуют распространению восприятия домашнего насилия как приемлемого явления, не являющегося противозаконным и социально неодобряемым. В этой связи предложенная законопроектом инициатива будет превентивной мерой, исключающей появление в публичном пространстве сообщений, оправдывающих семейно-бытового насилие», — указано в опублиованной на сайте ГД пояснительной записке к внесенному законопроекту.

В случае, если законопроект будет одобрен, штраф за оправдание бытового насилия и пропаганду составит от 5 до 10 тысяч рублей. За неоднократную пропаганду и оправдание семейного насилия будет введена уголовная ответственность.

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