Тюменские нефтяники смогут повысить квалификацию через китайских экспертов

Posted 14 февраля, 04:52
Published 14 февраля, 04:52
Modified 14 февраля, 04:54
Updated 14 февраля, 04:54
Тюменским нефтяникам предложили пройти обучение у международных экспертов. Об этом заявила Екатерина Ульянцева, вице-президент торгово-промышленной палаты в Тюменской области.
Работникам ТЭК станет доступна программа переобучения от экспертов — педагогов программы профессиональной подготовки из Китая, Эквадора, Индии и Венесуэлы, передает ura.ru.
Международная бизнес-академия «Белоруснефть» разработала программу профессиональной подготовки, охватывающую весь цикл ТЭК — от бурения скважин до работы АЗС. Сейчас идет набор первой группы.
Как сообщила вице-президент ТПП региона Екатерина Ульянцева, программа включает тренинги hard/soft skills, а ее эффективность оценят после завершения обучения.
В Тюмени в 9 раз увеличился спрос на услуги по обучению в области IT. К самым популярным услугам в прошлом году аналитики отнесли разработку программных продуктов на Java.