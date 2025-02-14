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Posted 14 февраля, 04:52

Published 14 февраля, 04:52

Modified 14 февраля, 04:54

Updated 14 февраля, 04:54

Тюменские нефтяники смогут повысить квалификацию через китайских экспертов

Тюменские нефтяники смогут повысить квалификацию через китайских экспертов

14 февраля 2025, 04:52
Фото: 1MI.
Специалисты академии международного уровня проведут курсы повышения квалификации для тюменских нефтяников. Преподавать будут специалисты из разных стран.

Тюменским нефтяникам предложили пройти обучение у международных экспертов. Об этом заявила Екатерина Ульянцева, вице-президент торгово-промышленной палаты в Тюменской области.

Работникам ТЭК станет доступна программа переобучения от экспертов — педагогов программы профессиональной подготовки из Китая, Эквадора, Индии и Венесуэлы, передает ura.ru.

Международная бизнес-академия «Белоруснефть» разработала программу профессиональной подготовки, охватывающую весь цикл ТЭК — от бурения скважин до работы АЗС. Сейчас идет набор первой группы.

Как сообщила вице-президент ТПП региона Екатерина Ульянцева, программа включает тренинги hard/soft skills, а ее эффективность оценят после завершения обучения.

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В Тюмени в 9 раз увеличился спрос на услуги по обучению в области IT. К самым популярным услугам в прошлом году аналитики отнесли разработку программных продуктов на Java.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Обучение#Нефть#Китай#ТПП#Квалификация#Эксперты
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