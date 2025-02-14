Тюменка купила колбасу со свиной щетиной

Posted 14 февраля, 12:10
Published 14 февраля, 12:10
Modified 14 февраля, 12:12
Updated 14 февраля, 12:12
Женщина утверждает, что купила колбасу в торговом центе «Евразия» в Тобольске. Когда принесла домой и разрезала, в одном из кусочков оказался неприятный сюрприз.
«Купила колбасу в Евразии в мясном отделе, название „Польская“, Ишимский мясокомбинат. И вот что там вышла», — написала жительница Тобольска под фотографией в паблике «Типичный Тобольск».
Фотография щетинистого кусочка мяса привлекла внимание многих интернет-пользователей. Большинство отнеслось к находке с юмором: порадовалось, что в колбасу до сих пор кладут мясо.
«Радоваться должны, в колбасе мясо есть», «Натурпродукт, не кусок туалетной бумаги», «Не соевая значит», — отметили острословы.
Автору фотографии также посоветовали отдать продукт на экспертизу и выяснить, что за животное на самом деле оставило свой след в колбасном изделии.
«Свяжитесь с производителем», «Отдайте на экспертизу, пусть определят, кто это. На крысу похоже», «Кто работает на комбинате, не ест продукцию свою», «Колбаса не самый полезный продукт. Варите суп, стройнее будете», — прокомментировали тюменцы.
Напомним, тюменка купила к чаю батончики компании «РотФронт» и нашла внутри червяка. Другие жители области наперебой рассказали несколько похожих историй.