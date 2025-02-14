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Posted 14 февраля, 12:10

Published 14 февраля, 12:10

Modified 14 февраля, 12:12

Updated 14 февраля, 12:12

Тюменка купила колбасу со свиной щетиной

Тюменка купила колбасу со свиной щетиной

14 февраля 2025, 12:10
Фото: Изображение Midjourney.
Жительница Тюменской области нашла неприятный сюрприз в колбасе. Она показала кусочек мяса с оставшейся на нем свиной щетиной. Тюменцы отреагировали на такую находку неожиданно.

Женщина утверждает, что купила колбасу в торговом центе «Евразия» в Тобольске. Когда принесла домой и разрезала, в одном из кусочков оказался неприятный сюрприз.

«Купила колбасу в Евразии в мясном отделе, название „Польская“, Ишимский мясокомбинат. И вот что там вышла», — написала жительница Тобольска под фотографией в паблике «Типичный Тобольск».
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Фотография щетинистого кусочка мяса привлекла внимание многих интернет-пользователей. Большинство отнеслось к находке с юмором: порадовалось, что в колбасу до сих пор кладут мясо.

Фото: паблик «Типичный Тобольск»
«Радоваться должны, в колбасе мясо есть», «Натурпродукт, не кусок туалетной бумаги», «Не соевая значит», — отметили острословы.

Автору фотографии также посоветовали отдать продукт на экспертизу и выяснить, что за животное на самом деле оставило свой след в колбасном изделии.

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«Свяжитесь с производителем», «Отдайте на экспертизу, пусть определят, кто это. На крысу похоже», «Кто работает на комбинате, не ест продукцию свою», «Колбаса не самый полезный продукт. Варите суп, стройнее будете», — прокомментировали тюменцы.

Напомним, тюменка купила к чаю батончики компании «РотФронт» и нашла внутри червяка. Другие жители области наперебой рассказали несколько похожих историй.

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