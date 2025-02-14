Строительством жилья в Тюмени займется застройщик из Краснодара

Posted 14 февраля, 09:50
Published 14 февраля, 09:50
Modified 14 февраля, 11:03
Updated 14 февраля, 11:03
Крупная строительная компания из Краснодара «ТОЧНО», которая находится на третьем месте в федеральном строительном рейтинге, выходит на рынок Тюменской области. Этот факт подтвердила директор компании Анастасия Маслеха.
«ТОЧНО начинает свою деятельность в Тюмени! Сюрприз? Для нас — нет. Мы расширяем наши горизонты и пришло время взять Сибирь», — отметила Маслеха.
По словам Анастасии Маслехи, компания планирует сотрудничать с тюменским девелопером «Творчество», принадлежащим бизнесмену Илье Пискулину, создателю DEVISION и крупнейшего форума недвижимости в России «Движение».
Разрешение на строительство первого проекта ожидается в июне 2025 года. Конкретные детали проекта пока не разглашаются.
Ранее стало известно, что тюменские застройщики планируют строительство новых домов из индийских стройматериалов. Соответствующее соглашение уже заключено между девелоперами.