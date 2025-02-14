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Posted 14 февраля, 09:50

Published 14 февраля, 09:50

Modified 14 февраля, 11:03

Updated 14 февраля, 11:03

Строительством жилья в Тюмени займется застройщик из Краснодара

Строительством жилья в Тюмени займется застройщик из Краснодара

14 февраля 2025, 09:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В Тюмени краснодарская группа компаний «ТОЧНО» займется строительством жилья. Деверопер будет работать совместно с тюменским застройщиком Ильей Пискулиным.

Крупная строительная компания из Краснодара «ТОЧНО», которая находится на третьем месте в федеральном строительном рейтинге, выходит на рынок Тюменской области. Этот факт подтвердила директор компании Анастасия Маслеха.

«ТОЧНО начинает свою деятельность в Тюмени! Сюрприз? Для нас — нет. Мы расширяем наши горизонты и пришло время взять Сибирь», — отметила Маслеха.

По словам Анастасии Маслехи, компания планирует сотрудничать с тюменским девелопером «Творчество», принадлежащим бизнесмену Илье Пискулину, создателю DEVISION и крупнейшего форума недвижимости в России «Движение».

Разрешение на строительство первого проекта ожидается в июне 2025 года. Конкретные детали проекта пока не разглашаются.

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Ранее стало известно, что тюменские застройщики планируют строительство новых домов из индийских стройматериалов. Соответствующее соглашение уже заключено между девелоперами.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Илья Пискулин#Жилищное строительство#Краснодар
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