Срок реставрации исторического особняка в центре Тюмени перенесли

Posted 14 февраля, 06:36
Published 14 февраля, 06:36
Modified 14 февраля, 06:38
Updated 14 февраля, 06:38
По предварительным данным, затраты на реновацию превысят ранее запланированных 50 миллионов рублей, так как в ходе проведения реставрационных работ были обнаружены дореволюционные рольставни и крепления для маркизов, который подлежат восстановлению, — пишет РБК Тюмень.
«В планах — закончить к концу 2025 года. Стоимость работ, вероятнее всего, увеличится так как мы не закладывали реставрацию рольставен, креплений для маркизов — недавних исторических находок, которые хотим сохранить», — пояснили в компании «Колесник».
И добавили, что арендаторы особняка пока не определены. Известно, что на первом этаже «Дома Панкратьева» расположатся ресторан и кофейня, на втором этаже — винный бутик, салоны красоты, офисы, книжный магазин.
Ранее «Наш Город» писал, что редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» выкупила исторический особняк «Дом Н. Л. Панкратьева» в начале 2023 года за 33,3 миллиона рублей. Начальная стоимость особняка составляла 22 миллиона рублей.