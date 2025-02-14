Срок реставрации исторического особняка в центре Тюмени перенесли

По предварительным данным, затраты на реновацию превысят ранее запланированных 50 миллионов рублей, так как в ходе проведения реставрационных работ были обнаружены дореволюционные рольставни и крепления для маркизов, который подлежат восстановлению, — пишет РБК Тюмень.