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Posted 14 февраля, 02:41

Published 14 февраля, 02:41

Modified 14 февраля, 02:43

Updated 14 февраля, 02:43

Пассажирский автобус в центре Тюмени столкнулся с автомобилем. Фото

Пассажирский автобус в центре Тюмени столкнулся с автомобилем. Фото

14 февраля 2025, 02:41
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ДТП
Возле строительного института в Тюмени произошло ДТП, пострадали два пассажира. Пассажирский автобус после столкновения с Changan отбросило к стенам корпуса ТИУ.

В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Луначарского произошла авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

Со слов очевидцев, которые сообщили «Нашему городу», Lexus выехал на встречную полосу где и произошло столкновение. О силе самого столкновения можно судить по тому факту, что от удара автобус откинуло к рядом стоящему зданию образовательного учреждения.

Фото: nashgorod.ru
«Автобус ехал по Луначарского, легковая — по улице Республики», — сообщил «Нашему городу» подписчик.

К месту аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи и МЧС.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что во время аварии травмированы два пассажира автобуса.

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Ранее водитель пассажирского автобуса в Тюмени объяснил причины, по которым общественный транспорт отстает от графика. С его слов, водители легковых авто часто занимают автобусную полосу

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