Пассажирский автобус в центре Тюмени столкнулся с автомобилем. Фото

Posted 14 февраля, 02:41
Published 14 февраля, 02:41
Modified 14 февраля, 02:43
Updated 14 февраля, 02:43
В Тюмени на перекрестке улиц Республики и Луначарского произошла авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.
Со слов очевидцев, которые сообщили «Нашему городу», Lexus выехал на встречную полосу где и произошло столкновение. О силе самого столкновения можно судить по тому факту, что от удара автобус откинуло к рядом стоящему зданию образовательного учреждения.
«Автобус ехал по Луначарского, легковая — по улице Республики», — сообщил «Нашему городу» подписчик.
К месту аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи и МЧС.
В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области сообщили, что во время аварии травмированы два пассажира автобуса.
Ранее водитель пассажирского автобуса в Тюмени объяснил причины, по которым общественный транспорт отстает от графика. С его слов, водители легковых авто часто занимают автобусную полосу