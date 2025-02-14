Новую школу в тюменском поселке разрешили открыть для детей

Posted 14 февраля, 15:00
Published 14 февраля, 15:00
Modified 14 февраля, 15:02
Updated 14 февраля, 15:02
«Школа в поселке Московский распахнёт двери в ближайшие дни. Застройщик сегодня получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта», — рассказали в ГУС ТО.
Зданию выдали заключение о соответствии всем нормам и проектным документам. Школу строили по индивидуальному проекту: 1100 учебных мест и 350 мест для детского сада.
А вот строительство школы в тюменском районе Березняки застопорилось. Подрядчик отказался продолжать работы после внесения правок в проектную документацию: в школе решили дополнительно устроить учебную обсерваторию. Контракт со строительной фирмой разорван в конце 2024 года, власти будут искать нового исполнителя.
«До конца февраля рассчитываем получить положительное заключение и уйти в конкурсные процедуры по определению подрядной организации», — сообщили порталу DK.RU.
В январе ГУС ТО сообщило, что до конца года в Тюмени и районе сдадут 13 социальных объектов. В том числе четыре большие школы, включая здание в поселке Московском.