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Posted 14 февраля, 15:00

Published 14 февраля, 15:00

Modified 14 февраля, 15:02

Updated 14 февраля, 15:02

Новую школу в тюменском поселке разрешили открыть для детей

Новую школу в тюменском поселке разрешили открыть для детей

14 февраля 2025, 15:00
Фото: ГУС ТО.
Сюжет
Строительство
Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в поселке Московский. Учреждение в ближайшие дни откроет двери для педагогов и учеников. Главное управление строительства Тюменской области показало фотографии нового здания снаружи и внутри.
«Школа в поселке Московский распахнёт двери в ближайшие дни. Застройщик сегодня получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта», — рассказали в ГУС ТО.
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Зданию выдали заключение о соответствии всем нормам и проектным документам. Школу строили по индивидуальному проекту: 1100 учебных мест и 350 мест для детского сада.

Фото: ГУС ТО

А вот строительство школы в тюменском районе Березняки застопорилось. Подрядчик отказался продолжать работы после внесения правок в проектную документацию: в школе решили дополнительно устроить учебную обсерваторию. Контракт со строительной фирмой разорван в конце 2024 года, власти будут искать нового исполнителя.

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«До конца февраля рассчитываем получить положительное заключение и уйти в конкурсные процедуры по определению подрядной организации», — сообщили порталу DK.RU.

В январе ГУС ТО сообщило, что до конца года в Тюмени и районе сдадут 13 социальных объектов. В том числе четыре большие школы, включая здание в поселке Московском.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Строительство#Школа
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