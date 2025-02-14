Названы самые востребованные профессии в Тюменской области

Из 19,4 тыс. открытых вакансий 3,5 тыс. приходятся на организации, занимающиеся строительством. Только на место монтажника технологических трубопроводов требуется 1 861 человек. А на учете как безработный состоит один тюменец с такой специальностью, следует из данных областного департамента труда и занятости населения. Этим специалистам предлагают зарплату до 92 тыс. рублей.