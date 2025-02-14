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Posted 14 февраля, 15:38

Published 14 февраля, 15:38

Modified 14 февраля, 15:40

Updated 14 февраля, 15:40

Названы самые востребованные профессии в Тюменской области

Названы самые востребованные профессии в Тюменской области

14 февраля 2025, 15:38
Фото: 1MI.
Порядка 19,4 тыс. рабочих мест ждут своих кандидатов в регионе. Лидером по дефициту кадров стала строительная отрасль. В Тюменской области остро не хватает монтажников и бетонщиков.

Из 19,4 тыс. открытых вакансий 3,5 тыс. приходятся на организации, занимающиеся строительством. Только на место монтажника технологических трубопроводов требуется 1 861 человек. А на учете как безработный состоит один тюменец с такой специальностью, следует из данных областного департамента труда и занятости населения. Этим специалистам предлагают зарплату до 92 тыс. рублей.

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Еще 9,9 тыс. вакансий приходится на обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, научную и техническую сферу, аграрные предприятия, лесные хозяйство, рыболовство и рыбоводство.

На 13 февраля в области официально зарегистрированы 2000 безработных. С 1 января по 12 февраля 1 538 человек пришли за помощью в центры занятости, откуда 471 тюменец ушел уже на рабочее место.

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По данным сервиса hh.ru, в Тюменской области открыта 251 вакансия по специальности «монтажник», 597 вакансий для водителей. Для сравнения, продавцов ждет 1091 предложение работы, менеджеров по работе с клиентами и продажам — 920 предложений. Для врачей разных специальностей в области открыты 725 вакансий.

С начала 2025 года средняя зарплата вахтовых работников в Тюменской области почти достигла 169 тыс. рублей. В сравнении с 2024 годом заработок вырос на 29%.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Строительный бизнес#Трудоустройство#Безработица
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