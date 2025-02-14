Названы самые востребованные профессии в Тюменской области

Posted 14 февраля, 15:38
Published 14 февраля, 15:38
Modified 14 февраля, 15:40
Updated 14 февраля, 15:40
Из 19,4 тыс. открытых вакансий 3,5 тыс. приходятся на организации, занимающиеся строительством. Только на место монтажника технологических трубопроводов требуется 1 861 человек. А на учете как безработный состоит один тюменец с такой специальностью, следует из данных областного департамента труда и занятости населения. Этим специалистам предлагают зарплату до 92 тыс. рублей.
Еще 9,9 тыс. вакансий приходится на обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, научную и техническую сферу, аграрные предприятия, лесные хозяйство, рыболовство и рыбоводство.
На 13 февраля в области официально зарегистрированы 2000 безработных. С 1 января по 12 февраля 1 538 человек пришли за помощью в центры занятости, откуда 471 тюменец ушел уже на рабочее место.
По данным сервиса hh.ru, в Тюменской области открыта 251 вакансия по специальности «монтажник», 597 вакансий для водителей. Для сравнения, продавцов ждет 1091 предложение работы, менеджеров по работе с клиентами и продажам — 920 предложений. Для врачей разных специальностей в области открыты 725 вакансий.
С начала 2025 года средняя зарплата вахтовых работников в Тюменской области почти достигла 169 тыс. рублей. В сравнении с 2024 годом заработок вырос на 29%.