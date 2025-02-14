Народные приметы на Трифонов день: чего нельзя делать 14 февраля

Posted 14 февраля, 02:07
Published 14 февраля, 02:07
Modified 14 февраля, 02:07
Updated 14 февраля, 02:07
Одиноким людям народный календарь советует провести день в компании родных и друзей, иначе одиночество может затянуться на целый год. А девушкам не стоит в этот день гладить уличных котов — будущий муж будет гулящим. Традиционно 14 февраля соблюдали и другие запреты:
На Трифона крестьяне заклинали мышей, чтобы те не портить скирды с хлебом. Кошек же принято задабривать угощениями и молоком, чтобы помогли в борьбе с грызунами.
Незамужние девушки по птицам предсказывали внешность и нравы будущего мужа. Пара синиц была знаком мягкосердечного избранника с чувством юмора, пара ворон предвещала брак с требовательным и зрелым мужчиной, а пара сорок — с говорливым и ветреным.
Замужние женщины могли приблизить беременность. Считалось, что нужно найти полынью в любом водоеме и бросить в нее букет цветов, загадав скорее стать мамой.
Предки верили, что погода в Трифонов день покажет, какой будет погода всю весну. Ясное небо, на котором хорошо видны звёзды, дополнительно предвещало позднюю весну, а снегопад — дождливую. Сильный и холодный ветер означал, что весна будет холодной, а лето — дождливым. Безветрие обещало теплую весну. Также считалось, что: