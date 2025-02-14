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Posted 14 февраля, 02:07

Published 14 февраля, 02:07

Modified 14 февраля, 02:07

Updated 14 февраля, 02:07

Народные приметы на Трифонов день: чего нельзя делать 14 февраля

Народные приметы на Трифонов день: чего нельзя делать 14 февраля

14 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православная церковь вспоминает святого мученика Трифона, которого почитают как скорого помощника людям во всех бедах. В народном календаре 14 февраля отмечено как день Трифона Мышегона. Для этого дня установлено несколько запретов, соблюдение которых поможет избежать беды.

Что нельзя делать 14 февраля

Одиноким людям народный календарь советует провести день в компании родных и друзей, иначе одиночество может затянуться на целый год. А девушкам не стоит в этот день гладить уличных котов — будущий муж будет гулящим. Традиционно 14 февраля соблюдали и другие запреты:

  • не злиться и не строить мысленно козней — это к проблемам и неурядицам;
  • не унывать, не жаловаться на свою судьбу — можете еще долго прожить в грусти;
  • не выносить мусор и не отдавать ничего из дома — лишитесь частички счастья;
  • не заниматься рукоделием — запутаете свою судьбу, и она принесет неудачи;
  • не подметать в доме — можно вымести достаток;
  • не мыть и не стричь волосы — так можно лишиться своей удачи.
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Что нужно делать в Трофонов день

На Трифона крестьяне заклинали мышей, чтобы те не портить скирды с хлебом. Кошек же принято задабривать угощениями и молоком, чтобы помогли в борьбе с грызунами.

Незамужние девушки по птицам предсказывали внешность и нравы будущего мужа. Пара синиц была знаком мягкосердечного избранника с чувством юмора, пара ворон предвещала брак с требовательным и зрелым мужчиной, а пара сорок — с говорливым и ветреным.

Замужние женщины могли приблизить беременность. Считалось, что нужно найти полынью в любом водоеме и бросить в нее букет цветов, загадав скорее стать мамой.

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Приметы на погоду

Предки верили, что погода в Трифонов день покажет, какой будет погода всю весну. Ясное небо, на котором хорошо видны звёзды, дополнительно предвещало позднюю весну, а снегопад — дождливую. Сильный и холодный ветер означал, что весна будет холодной, а лето — дождливым. Безветрие обещало теплую весну. Также считалось, что:

  • туман предвещает скорую смену погоды на ясную;
  • теплая погода означает тепло на 30 дней вперед;
  • нет прозрачных облаков в конце дня — скоро придет период теплых и ясных дней.
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