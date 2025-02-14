Народные приметы на Трифонов день: чего нельзя делать 14 февраля

Предки верили, что погода в Трифонов день покажет, какой будет погода всю весну. Ясное небо, на котором хорошо видны звёзды, дополнительно предвещало позднюю весну, а снегопад — дождливую. Сильный и холодный ветер означал, что весна будет холодной, а лето — дождливым. Безветрие обещало теплую весну. Также считалось, что: