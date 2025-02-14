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Posted 14 февраля, 08:47

Published 14 февраля, 08:47

Modified 14 февраля, 08:49

Updated 14 февраля, 08:49

На Тюмень надвигаются метель и гололед

На Тюмень надвигаются метель и гололед

14 февраля 2025, 08:47
Фото: 1MI.
Предстоящий уик-энд на юге Тюменской области ожидается морозным. По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы температура воздуха будет опускаться до -18….-23.

В субботу, 15 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, ветер 4-9 м/с, изморозь. Дневная температура воздуха составит -7…-12, в темное время суток столбики термометров покажут -13…-18, при прояснении до -23.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье существенно погода не изменится: днем ожидается небольшой снег, переменная облачность и -4…-9. Ночью температура воздуха составит -13…-23. В понедельник в Тюменскую область вернется тепло — местами пройдут умеренные осадки в виде снега, а воздух прогреется до +1…-4, ночью температура воздуха не опустится ниже -5…-15. Ожидаются усиление ветра до 17 м/с, гололедица и метель.

В Тюмени 15 февраля ожидается переменная облачность и -7…-11 в течение дня. В воскресенье, 16 февраля, потеплеет до -3…-11 и пойдет снег, ветер усилится до 13 м/с.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В первый день новой рабочей недели, 17 февраля, температура воздуха в областной столице превысит климатическую норму на 10 градусов — в дневные часы воздух прогреется до +1, ночью термометры покажут -5…-6. Ожидается снегопад — за сутки метеорологи прогнозируют выпадение 3,7 мм осадков.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на следующей неделе ударят 20-градусные морозы. Похолодание ожидается с 18 по 23 февраля.

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