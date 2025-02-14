На Тюмень надвигаются метель и гололед

Posted 14 февраля, 08:47
Published 14 февраля, 08:47
Modified 14 февраля, 08:49
Updated 14 февраля, 08:49
В субботу, 15 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, ветер 4-9 м/с, изморозь. Дневная температура воздуха составит -7…-12, в темное время суток столбики термометров покажут -13…-18, при прояснении до -23.
В воскресенье существенно погода не изменится: днем ожидается небольшой снег, переменная облачность и -4…-9. Ночью температура воздуха составит -13…-23. В понедельник в Тюменскую область вернется тепло — местами пройдут умеренные осадки в виде снега, а воздух прогреется до +1…-4, ночью температура воздуха не опустится ниже -5…-15. Ожидаются усиление ветра до 17 м/с, гололедица и метель.
В Тюмени 15 февраля ожидается переменная облачность и -7…-11 в течение дня. В воскресенье, 16 февраля, потеплеет до -3…-11 и пойдет снег, ветер усилится до 13 м/с.
В первый день новой рабочей недели, 17 февраля, температура воздуха в областной столице превысит климатическую норму на 10 градусов — в дневные часы воздух прогреется до +1, ночью термометры покажут -5…-6. Ожидается снегопад — за сутки метеорологи прогнозируют выпадение 3,7 мм осадков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на следующей неделе ударят 20-градусные морозы. Похолодание ожидается с 18 по 23 февраля.