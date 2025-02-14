На Тюмень надвигаются метель и гололед

В воскресенье существенно погода не изменится: днем ожидается небольшой снег, переменная облачность и -4…-9. Ночью температура воздуха составит -13…-23. В понедельник в Тюменскую область вернется тепло — местами пройдут умеренные осадки в виде снега, а воздух прогреется до +1…-4, ночью температура воздуха не опустится ниже -5…-15. Ожидаются усиление ветра до 17 м/с, гололедица и метель.