nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 06:20

Published 14 февраля, 06:20

Modified 14 февраля, 06:22

Updated 14 февраля, 06:22

На ремонт дамбы в тобольском поселке Сумкино потратят 300 миллионов рублей

На ремонт дамбы в тюменском поселке потратят сотни миллионов рублей

14 февраля 2025, 06:20
Фото: 1MI.

На ремонт дамбы в тобольском поселке Сумкино потратят 300 миллионов рублей

Сюжет
Госзакупки
Тобольские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется выполнением работ по реконструкции противопаводковой дамбы в поселке Сумкино. Соответствующая закупка стоимостью 326,3 миллиона рублей размещена на портале Госзакупки.

В опубликованных документах указано, что подрядная организация должна отремонтировать верховой и низовой откосы дамбы, укрепить верховой откос бутовым камнем и гибкими бетонными плитами, провести реконструкцию водовыпусков, выполнить ремонтные работы дорожного покрытия гидротехнического сооружения, рекультивировать временно занимаемые земли.

Подготовительные работы должны быть выполнены в срок до 10 апреля 2025 года, реконструкция водовыпусков — до 10 июля, устройство крепления верхового откоса — до конца июля 2025 года, устройство крепления верхового откоса (на 2-м участке) и низового откоса (на 1-м и 2-м участках) посевом трав по плодородному слою — до 20 августа. Полностью все работы должны быть завершены до конца ноября 2025 года.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 4 марта 2025 года.

Ишим и Викулово готовят к весенним наводнениям
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что Росгидромет опубликовал предварительный прогноз по предстоящему весеннему половодью. Согласно ему в этом году ожидается превышение уровня воды в реке Ишиме. Уровень воды в реках Тобол и Тура будет находится в пределах или ниже нормы.

Читайте также:
В районе Тобольска к 2027 году возведут новую дорожную развязкуВ центре известного тюменского ЖК появится пруд, где можно будет покормить утокЗарплата ниже 26 тысяч: кому в Тюменской области платят меньше всех
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Госзакупки#Паводок#Дамбы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика