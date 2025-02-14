На ремонт дамбы в тюменском поселке потратят сотни миллионов рублей

Posted 14 февраля, 06:20
Published 14 февраля, 06:20
Modified 14 февраля, 06:22
Updated 14 февраля, 06:22
В опубликованных документах указано, что подрядная организация должна отремонтировать верховой и низовой откосы дамбы, укрепить верховой откос бутовым камнем и гибкими бетонными плитами, провести реконструкцию водовыпусков, выполнить ремонтные работы дорожного покрытия гидротехнического сооружения, рекультивировать временно занимаемые земли.
Подготовительные работы должны быть выполнены в срок до 10 апреля 2025 года, реконструкция водовыпусков — до 10 июля, устройство крепления верхового откоса — до конца июля 2025 года, устройство крепления верхового откоса (на 2-м участке) и низового откоса (на 1-м и 2-м участках) посевом трав по плодородному слою — до 20 августа. Полностью все работы должны быть завершены до конца ноября 2025 года.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 4 марта 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что Росгидромет опубликовал предварительный прогноз по предстоящему весеннему половодью. Согласно ему в этом году ожидается превышение уровня воды в реке Ишиме. Уровень воды в реках Тобол и Тура будет находится в пределах или ниже нормы.