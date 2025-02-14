На ремонт дамбы в тюменском поселке потратят сотни миллионов рублей

Подготовительные работы должны быть выполнены в срок до 10 апреля 2025 года, реконструкция водовыпусков — до 10 июля, устройство крепления верхового откоса — до конца июля 2025 года, устройство крепления верхового откоса (на 2-м участке) и низового откоса (на 1-м и 2-м участках) посевом трав по плодородному слою — до 20 августа. Полностью все работы должны быть завершены до конца ноября 2025 года.