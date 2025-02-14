Магнитная буря накроет Тюмень в День влюбленных

Магнитная буря силой 4 балла обрушится сегодня на Землю во второй половине дня. Неспокойным геомагнитное поле планеты будет оставаться до конца сегодняшнего дня. Такой прогноз озвучили специалисты Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Подпишитесь