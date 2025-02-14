Магнитная буря накроет Тюмень в День влюбленных

Posted 14 февраля, 07:14
Published 14 февраля, 07:14
Modified 14 февраля, 07:16
Updated 14 февраля, 07:16
«Земля, вошедшая в поток быстрого солнечного ветра в начале этой недели, продолжает находиться внутри него. Но так как скорость ветра из корональной дыры поддерживается на высоком, но довольно стабильном уровне, сильных колебаний поля не наблюдается. 14 февраля вероятно некоторое усложнение ситуации. Согласно расчётам, скорость солнечного ветра вернётся к росту, что может привести к увеличению индекса Kp», — сообщили эксперты.
И добавили, что в субботу, 15 февраля, влияние солнечного ветра начнет уменьшаться — вероятность возмущений снизится около 30%.
Следующая магнитная буря, по данным астрономов, вероятна 28 февраля. Сила ударов будет достигать 5 баллов.
Ранее «Наш Город» писал, что магнитная буря силой 4-5 баллов обрушилась на Землю 9 февраля. В норму геомагнитное поле планеты пришло лишь спустя несколько дней. Причиной повышенной магнитной активности стали вспышки на Солнце.