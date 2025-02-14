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Posted 14 февраля, 04:12

Published 14 февраля, 04:12

Modified 14 февраля, 04:14

Updated 14 февраля, 04:14

Лекарства в Тюменской области стали дороже

Лекарства в Тюменской области стали дороже

14 февраля 2025, 04:12
Фото: 1MI.
В Тюменской области вновь подорожали лекарственные средства. По мнению специалистов, на это повлияли стабильные методы лечения и отсутствие новых заболеваний.

В 2024 году в Тюменской области стали дороже лекарства. По сравнению с 2023 годом средняя стоимость упаковки увеличилась на 15%, достигнув 350 рублей. Продажа препаратов поштучно практически не изменилась, снизившись всего на 1%, как сообщают аналитики DSM Group.

Из-за повышения цен общий объем продаж увеличился с 16,3 до 18,6 миллиарда рублей, хотя в количественном выражении продажи упали: в 2023 году было реализовано 53,6 миллиона упаковок, а в 2024 — 53,1 миллиона, пишет РБК Тюмень.

Врач-невролог Алексей Борисов связывает рост цен с инфляцией, которая в секторе лекарств составила 12% при общем уровне в 9,5%. Он также отмечает, что отсутствие новых болезней и изменений в методах лечения способствовало стабильному спросу на лекарства.

«Люди болеют примерно так же и лечатся тем же, поэтому количество упаковок, продаваемых в аптеке, „стоит“ на одном уровне», — считает он.

Кроме того, в Тюменской области значительно возросли продажи антидепрессантов. За 10 месяцев 2024 года было продано 198 тысяч упаковок на сумму 96,1 миллиона рублей — это наивысшие показатели за последние семь лет.

В Тюменской области увеличилась стоимость потребительской корзины
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В Тюмени множественные нарушения обнаружил Росздравнадзор в «Аптеке от склада». Ведомство требует закрыть аптеку, в которой были нарушены условия хранения лекарств.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Лекарства#Цены#Инфляция
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