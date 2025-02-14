В Тюменской области не пропустили конину в Казахстан

При перемещении через границу России в тюменском селе Ельцово задержано транспортное средство, которое перевозило 150 кг мясной продукции — конины в Казахстан. Во время проверки установлено, что перевозчик не имел при себе сопроводительных ветеринарных документов, которые должны были быть оформлены через таможню и сопровождаться на протяжении всей транспортировки.