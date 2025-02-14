В Тюменской области не пропустили конину в Казахстан

Posted 14 февраля, 02:01
Published 14 февраля, 02:01
Modified 14 февраля, 05:32
Updated 14 февраля, 05:32
Вывоз 150 килограммов конины из России в Казахстан был пресечен на границе Тюменской области. Информацию об этом сообщили в областной пресс-службе управлении Россельхознадзора.
При перемещении через границу России в тюменском селе Ельцово задержано транспортное средство, которое перевозило 150 кг мясной продукции — конины в Казахстан. Во время проверки установлено, что перевозчик не имел при себе сопроводительных ветеринарных документов, которые должны были быть оформлены через таможню и сопровождаться на протяжении всей транспортировки.
Грузовик с мясом был возвращен обратно к отправителю.
Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области выявили мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, которая предназначалась для приготовления блюд в городских кафе.