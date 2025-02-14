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Posted 14 февраля, 02:01

Published 14 февраля, 02:01

Modified 14 февраля, 05:32

Updated 14 февраля, 05:32

В Тюменской области не пропустили конину в Казахстан

В Тюменской области не пропустили конину в Казахстан

14 февраля 2025, 02:01
Фото: 1MI.
150 килограммов мяса пытались провезти через границу в Казахстан без документов. Груз из 150 кг мяса был обратно возвращен отправителю.

Вывоз 150 килограммов конины из России в Казахстан был пресечен на границе Тюменской области. Информацию об этом сообщили в областной пресс-службе управлении Россельхознадзора.

При перемещении через границу России в тюменском селе Ельцово задержано транспортное средство, которое перевозило 150 кг мясной продукции — конины в Казахстан. Во время проверки установлено, что перевозчик не имел при себе сопроводительных ветеринарных документов, которые должны были быть оформлены через таможню и сопровождаться на протяжении всей транспортировки.

Грузовик с мясом был возвращен обратно к отправителю.

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Сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области выявили мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, которая предназначалась для приготовления блюд в городских кафе.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Казахстан#Граница#Россельхознадзор#Конина
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