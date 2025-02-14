Как оформить налоговый вычет в Тюмени — что изменилось в 2025 году

Posted 14 февраля, 13:21
Published 14 февраля, 13:21
Modified 14 февраля, 13:24
Updated 14 февраля, 13:24
С начала 2025 года вырос налоговый вычет стандартного типа, который оформляется на детей. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной налоговой службы.
Николай Дмитриев, эксперт проекта НИФИ Министерства финансов РФ «Мофинансы.рф», в беседе с «Российской газетой» отметил, что размеры вычетов стандартного типа, предоставляемые на детей, были пересмотрены.
«Увеличились размеры вычетов на детей, а также на несовершеннолетних со статусом инвалидов. Кроме того, повысили и максимальный размер дохода, который берется за основу при расчете вычета стандартного типа. Саму процедуру возврата также упростили. К примеру, сотрудников избавили от необходимости каждый год составлять заявления и направлять их работодателю — сейчас документы нужно предоставить однократно. Если возврат делается на ребенка со статусом инвалида, потребуется собрать некоторые дополнительные документы», — отметил эксперт.
Налоговый вычет для опекунов Тюмени в 2025 году тоже увеличился на 50% и составляет 12000 рублей. Такая сумма выплачивается на каждого из детей, который имеет статус инвалида.
Аналогичным образом увеличился размер вычета:
Изменилось ли что-либо в расчетах налоговой льготы для единственного родителя?
Нет, и в 2025 году в их отношении по-прежнему действует правило получения возврата в двойном, увеличенном размере. Стоит отметить, что налоговый вычет на ребенка со статусом инвалида объединяется с той льготой, на которую житель Тюмени имеет право согласно очередности появления его детей на свет.
При этом максимальный размер дохода, при котором житель Тюмени в статусе физического лица может сохранить за собой право на все перечисленные налоговые льготы, в 2025 году составляет 450 тысяч рублей. А вот в прошлом году эта сумма была на 100 тысяч рублей меньше.
Никита Чаплин, депутат Государственной думы РФ, в беседе с NEWS.RU напомнил, что имущественный вычет в 2025 году могут получить и пенсионеры. Им предоставляется возможность оформить его не за три последних года, а за четыре.
«Считаю, что мера актуальна для российских пенсионеров, продолжающих работать официально, либо имеют какой-то дополнительный доход, и он облагается налогом. Существенная часть подобных льгот нацелена, главным образом, на сокращение объема коммунальной нагрузки», — объяснил эксперт.
В Тюмени в 2025 году можно получить повышенный вычет за услуги в сфере образования, а также спортивной деятельности, медицинского обслуживания, оплаченные годом ранее. Стоит напомнить, что в 2024 году общая сумма вычета выросла и составила 150 тысяч рублей, то есть, своего максимального значения. Таким образом, появилась возможность вернуть за понесенные расходы 19,5 тысяч рублей.
Налоговый вычет за образование, которое жители Тюмени оплачивали для своих близких родственников, в том числе, детей, вырос — теперь сумма составляет 110 тысяч рублей максимум. В таких условиях к возврату полагается до 14,3 тысяч рублей.
Однако! Необходимо отметить, что перечисленные лимиты имеют отношение исключительно к тем расходам, которые начали учитываться с 2024 года. Поскольку каждый житель Тюмени имеет право на возврат средств за три года, соответственно, такая возможность сохраниться и по расходам 2022, 2023 года, однако в отношении этих периодов будут применяться предыдущие лимиты.
В России с начала 2025 года введена так называемая упрощенная процедура оформления льгот по налогам. Это следует из информации, опубликованной на сайте ФНС. Процедура имеет отношение к следующим вычетам:
Почему процедура называется упрощенной?
Дело в том, что комплект документов, необходимый для оформления налогового вычета, в 2025 году существенно сократили — буквально до одного. Так, вместо множества квитанций, копий договоров теперь достаточно предоставить одну справку, подтверждающую оплату услуги.
До недавнего времени такую справку нужно было предоставлять на этапе подтверждения оказанных медицинских услуг. Теперь же она необходима для подтверждения остальных расходов. Стоит обратить внимание, что для определенного направления есть своя форма такой справки. Для оформления вычета по медуслугам форма справки изменилась.
Как получить налоговый вычет по тем расходам, которые были оплачены ранее, до начала 2024 года?
Здесь схема остается той же, что была раньше — потребуется подготовить полный комплект документов, включая лицензию, платежные квитанции и копии договора.
Расскажем более подробно о том, как все происходит:
Если у жителя Тюмени появилось право на получение вычета, то в ФНС эта информация поступает от налогового агента, например, от банка. На основании этой информации в ФНС составляется так называемое предварительное заявление — житель Тюмени смогут найти его у себя в личном кабинете налогоплательщика на сайте службы. На этом этапе ему нужно подтвердить заявление, далее — подписать его и направить для последующей проверки.
В случае, если информация поступила в ФНС в срок до 25 февраля, то предварительное заявление до 20 марта этого же года будет сформировано и отобразиться в личном кабинете налогоплательщика. Ну, а если информация поступит уже позже, то рассчитывать дату получения заявления стоит с учетом отведенных на это по закону 20 дней.
Как долго проверяют заявление на вычет в налоговой? Согласно установленным правилам, на это, если речь идет об упрощенном порядке, отводится 30 дней (календарных). Они считаются с даты подачи заявления, сама выплата должна быть произведена также в конкретный срок — две недели. Стандартный срок проведения проверки — плюс-минус десять дней (календарных).
Если житель Тюмени планирует подать декларацию за предыдущий, 2024 год, и исключительно с целью оформления вычетов по НДФЛ, то ни на какие сроки ему ориентироваться не нужно. Правило, согласно которому подать декларацию нужно до 30 апреля, на эти случаи не распространяется. Так что декларация 3-НДФЛ подается абсолютно в любое время.
Кому нужно направлять декларацию до 30 апреля 2025 года? Это касается тюменцев, которые:
В обязательном порядке декларацию в налоговую до 30 апреля 2025 года нужно подать тюменцам, которые выиграли в лотерею сумму до 15 тысяч рублей, получили аналогичный по размеру выигрыш в тотализаторе, через букмекера. А еще декларацию нужно подавать тем жителям Тюмени, которые получали свои доходы из-за границы.
Сергей Гаврилов, член Нацсовета ЦБ РФ, глава комитета ГД РФ, в беседе с РИА Новости подчеркнул, что налоговый вычет в сумме до 1,1 млн рублей могут получить те россияне, которые покупают квартиры в ипотеку и платят НДФЛ по повышенной ставке.
«В этом году система вычетов для таких граждан изменилась, поскольку была утверждена и вступила в силу прогрессивная шкала. Сама схема получения имущественного возврата изменений не претерпела, то есть, россияне по-прежнему могут возвращать часть налога по процентам за ипотеку и за покупку объектов недвижимости. Однако до 2025 года максимальная сумма по возврату составляла 13% от лимита в 3 млн по ипотеке и в 2 млн за квартиры. Согласно новой шкале, ставки становятся дифференцированными, так что увеличивается и сумма к возврату. Теперь сумма считается с учетом налоговой ставки, которую гражданин заплатил фактически», — объяснил эксперт.
В 2025 году тюменцы могут оформить налоговый вычет за конкретный срок — это три последних года. Собирать документы на возврат можно начинать уже сейчас. Главное — определиться со способом получения. Он может быть упрощенным и обычным, традиционным.
Когда перестают принимать документы на налоговый вычет?
Законом такой срок не установлен. Важно только уложиться в период до конца года. Некоторые тюменцы предпочитают ждать, когда им в личный кабинет придет предварительное заявление на вычет в упрощенном порядке.