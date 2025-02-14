nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 13:21

Published 14 февраля, 13:21

Modified 14 февраля, 13:24

Updated 14 февраля, 13:24

Налоговый вычет в 2025 году — что изменилось для тюменцев

Как оформить налоговый вычет в Тюмени — что изменилось в 2025 году

14 февраля 2025, 13:21
Фото: 1MI. Налоговый вычет в 2025 году — что изменилось для тюменцев
Налоговый вычет в 2025 году можно получить по новым правилам. Изменения затронули несколько видов вычетов. Рассказываем, что именно изменилось, и как в Тюмени получить налоговый вычет на детей, за лечение и за квартиру.

Какие налоговые вычеты в 2025 году увеличились

С начала 2025 года вырос налоговый вычет стандартного типа, который оформляется на детей. Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной налоговой службы.

  1. Что касается льготы на первого по счету ребенка, то с 2024 года она не претерпела изменений и по-прежнему составляет 1400 рублей.
  2. Если налоговый вычет планируется получить на второго по счету ребенка, сумма составит 2800 рублей. Для сравнения, этот вычет в 2024 году был в два раза меньше.
  3. На третьего, четвертого, пятого ребенка размер вычета составит уже 6000 рублей — с прошлого года он увеличился на 50%.

Николай Дмитриев, эксперт проекта НИФИ Министерства финансов РФ «Мофинансы.рф», в беседе с «Российской газетой» отметил, что размеры вычетов стандартного типа, предоставляемые на детей, были пересмотрены.

«Увеличились размеры вычетов на детей, а также на несовершеннолетних со статусом инвалидов. Кроме того, повысили и максимальный размер дохода, который берется за основу при расчете вычета стандартного типа. Саму процедуру возврата также упростили. К примеру, сотрудников избавили от необходимости каждый год составлять заявления и направлять их работодателю — сейчас документы нужно предоставить однократно. Если возврат делается на ребенка со статусом инвалида, потребуется собрать некоторые дополнительные документы», — отметил эксперт.
С начала 2025 года вырос налоговый вычет стандартного типа, который оформляется на детей
С начала 2025 года вырос налоговый вычет стандартного типа, который оформляется на детей. Фото: 1MI

Налоговый вычет для опекунов Тюмени в 2025 году тоже увеличился на 50% и составляет 12000 рублей. Такая сумма выплачивается на каждого из детей, который имеет статус инвалида.

Аналогичным образом увеличился размер вычета:

  • На студентов, обучающихся в вузах по очной форме.
  • На тех, кто учится в ординатуре или в аспирантуре, в интернатуре.
  • На обучающихся в возрасте до 24 в статусе инвалидов 2-й или 1-й группы.

Изменилось ли что-либо в расчетах налоговой льготы для единственного родителя?

Нет, и в 2025 году в их отношении по-прежнему действует правило получения возврата в двойном, увеличенном размере. Стоит отметить, что налоговый вычет на ребенка со статусом инвалида объединяется с той льготой, на которую житель Тюмени имеет право согласно очередности появления его детей на свет.

При этом максимальный размер дохода, при котором житель Тюмени в статусе физического лица может сохранить за собой право на все перечисленные налоговые льготы, в 2025 году составляет 450 тысяч рублей. А вот в прошлом году эта сумма была на 100 тысяч рублей меньше.

Налоговый вычет за обучение может получить как сам студент, так и его родственники или опекун
Налоговый вычет за обучение может получить как сам студент, так и его родственники или опекун. Фото: 1MI

Никита Чаплин, депутат Государственной думы РФ, в беседе с NEWS.RU напомнил, что имущественный вычет в 2025 году могут получить и пенсионеры. Им предоставляется возможность оформить его не за три последних года, а за четыре.

«Считаю, что мера актуальна для российских пенсионеров, продолжающих работать официально, либо имеют какой-то дополнительный доход, и он облагается налогом. Существенная часть подобных льгот нацелена, главным образом, на сокращение объема коммунальной нагрузки», — объяснил эксперт.
Имущественный налоговый вычет в 2025 году могут получить и пенсионеры
Имущественный налоговый вычет в 2025 году могут получить и пенсионеры. Фото: piqsels.com

Налоговый вычет за лечение, образование и спорт — повышенные выплаты

В Тюмени в 2025 году можно получить повышенный вычет за услуги в сфере образования, а также спортивной деятельности, медицинского обслуживания, оплаченные годом ранее. Стоит напомнить, что в 2024 году общая сумма вычета выросла и составила 150 тысяч рублей, то есть, своего максимального значения. Таким образом, появилась возможность вернуть за понесенные расходы 19,5 тысяч рублей.

Налоговый вычет за образование, которое жители Тюмени оплачивали для своих близких родственников, в том числе, детей, вырос — теперь сумма составляет 110 тысяч рублей максимум. В таких условиях к возврату полагается до 14,3 тысяч рублей.

Однако! Необходимо отметить, что перечисленные лимиты имеют отношение исключительно к тем расходам, которые начали учитываться с 2024 года. Поскольку каждый житель Тюмени имеет право на возврат средств за три года, соответственно, такая возможность сохраниться и по расходам 2022, 2023 года, однако в отношении этих периодов будут применяться предыдущие лимиты.

Повышенный налоговый вычет в 2025 году можно получить по расходам на фитнес
Повышенный налоговый вычет в 2025 году можно получить по расходам на фитнес. Фото: 1MI

Какие налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке в 2025 году

В России с начала 2025 года введена так называемая упрощенная процедура оформления льгот по налогам. Это следует из информации, опубликованной на сайте ФНС. Процедура имеет отношение к следующим вычетам:

  • На взносы по соглашениям с НПФ (негосударственными пенсионными фондами).
  • На операции на ИИС. Сами индивидуальные инвестсчета должны быть открыты не ранее 1 января 2024 года.
  • На расходы, которые граждане оплачивали в период не ранее 1 января 2024 года.

Почему процедура называется упрощенной?

Дело в том, что комплект документов, необходимый для оформления налогового вычета, в 2025 году существенно сократили — буквально до одного. Так, вместо множества квитанций, копий договоров теперь достаточно предоставить одну справку, подтверждающую оплату услуги.

До недавнего времени такую справку нужно было предоставлять на этапе подтверждения оказанных медицинских услуг. Теперь же она необходима для подтверждения остальных расходов. Стоит обратить внимание, что для определенного направления есть своя форма такой справки. Для оформления вычета по медуслугам форма справки изменилась.

Налоговый вычет можно получить в упрощенном порядке в 2025 году на операции по ИИС (индивидуальные инвестсчета)
Налоговый вычет можно получить в упрощенном порядке в 2025 году на операции по ИИС (индивидуальные инвестсчета). Фото: скриншот/sberbank.ru

Как получить налоговый вычет по тем расходам, которые были оплачены ранее, до начала 2024 года?

Здесь схема остается той же, что была раньше — потребуется подготовить полный комплект документов, включая лицензию, платежные квитанции и копии договора.

Расскажем более подробно о том, как все происходит:

Если у жителя Тюмени появилось право на получение вычета, то в ФНС эта информация поступает от налогового агента, например, от банка. На основании этой информации в ФНС составляется так называемое предварительное заявление — житель Тюмени смогут найти его у себя в личном кабинете налогоплательщика на сайте службы. На этом этапе ему нужно подтвердить заявление, далее — подписать его и направить для последующей проверки.

В случае, если информация поступила в ФНС в срок до 25 февраля, то предварительное заявление до 20 марта этого же года будет сформировано и отобразиться в личном кабинете налогоплательщика. Ну, а если информация поступит уже позже, то рассчитывать дату получения заявления стоит с учетом отведенных на это по закону 20 дней.

Как долго проверяют заявление на вычет в налоговой? Согласно установленным правилам, на это, если речь идет об упрощенном порядке, отводится 30 дней (календарных). Они считаются с даты подачи заявления, сама выплата должна быть произведена также в конкретный срок — две недели. Стандартный срок проведения проверки — плюс-минус десять дней (календарных).

До конца 2025 года можно вернуть налоги, уплаченные в 2022, 2023 и 2024 годах, в личном кабинете налогоплательщика
До конца 2025 года можно вернуть налоги, уплаченные в 2022, 2023 и 2024 годах, в личном кабинете налогоплательщика. Фото: скриншот/nalog.gov.ru

Как подать декларацию 3-НДФЛ в Тюмени в 2025 году

Если житель Тюмени планирует подать декларацию за предыдущий, 2024 год, и исключительно с целью оформления вычетов по НДФЛ, то ни на какие сроки ему ориентироваться не нужно. Правило, согласно которому подать декларацию нужно до 30 апреля, на эти случаи не распространяется. Так что декларация 3-НДФЛ подается абсолютно в любое время.

Кому нужно направлять декларацию до 30 апреля 2025 года? Это касается тюменцев, которые:

  • Продали недвижимость и получили от этого доход. Речь идет о недвижимости, которой продавцы владели менее срока, зафиксированного в качестве минимального. Исключение — имущество, по закону освобожденное от налогов, и случаи, когда житель Тюмени получил доход в результате цессии, то есть, передачи своих имущественных прав.
  • Получили машину, квартиры, доли, акции в качестве подарков от людей, которые не относятся к категории близких родственников.
  • Получили какое-либо вознаграждение от граждан или предприятий, не имеющих статуса налогового агента, например, на основании соглашений или договоров. Сюда относятся, к примеру, доходы от сдачи квартиры в аренду.

В обязательном порядке декларацию в налоговую до 30 апреля 2025 года нужно подать тюменцам, которые выиграли в лотерею сумму до 15 тысяч рублей, получили аналогичный по размеру выигрыш в тотализаторе, через букмекера. А еще декларацию нужно подавать тем жителям Тюмени, которые получали свои доходы из-за границы.

Декларацию 3-НДФЛ нужно подать победителям лотерей
Декларацию 3-НДФЛ нужно подать победителям лотерей. Фото: 1MI

Сергей Гаврилов, член Нацсовета ЦБ РФ, глава комитета ГД РФ, в беседе с РИА Новости подчеркнул, что налоговый вычет в сумме до 1,1 млн рублей могут получить те россияне, которые покупают квартиры в ипотеку и платят НДФЛ по повышенной ставке.

«В этом году система вычетов для таких граждан изменилась, поскольку была утверждена и вступила в силу прогрессивная шкала. Сама схема получения имущественного возврата изменений не претерпела, то есть, россияне по-прежнему могут возвращать часть налога по процентам за ипотеку и за покупку объектов недвижимости. Однако до 2025 года максимальная сумма по возврату составляла 13% от лимита в 3 млн по ипотеке и в 2 млн за квартиры. Согласно новой шкале, ставки становятся дифференцированными, так что увеличивается и сумма к возврату. Теперь сумма считается с учетом налоговой ставки, которую гражданин заплатил фактически», — объяснил эксперт.

Когда подавать на налоговый вычет в 2025 году в Тюмени

В 2025 году тюменцы могут оформить налоговый вычет за конкретный срок — это три последних года. Собирать документы на возврат можно начинать уже сейчас. Главное — определиться со способом получения. Он может быть упрощенным и обычным, традиционным.

Когда перестают принимать документы на налоговый вычет?

Законом такой срок не установлен. Важно только уложиться в период до конца года. Некоторые тюменцы предпочитают ждать, когда им в личный кабинет придет предварительное заявление на вычет в упрощенном порядке.

Читайте также:
«Все надо доказывать». С чем сталкиваются северные пенсионеры при переезде в Тюмень?Двум тюменцам отказались платить за ранение на СВОСколько зарабатывают начальники ТОСЭР и тюменской противопожарной службы
#Казак Мария#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Налоги#Выплаты#Налоговый вычет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика