Как оформить налоговый вычет в Тюмени — что изменилось в 2025 году

Если у жителя Тюмени появилось право на получение вычета, то в ФНС эта информация поступает от налогового агента, например, от банка. На основании этой информации в ФНС составляется так называемое предварительное заявление — житель Тюмени смогут найти его у себя в личном кабинете налогоплательщика на сайте службы. На этом этапе ему нужно подтвердить заявление, далее — подписать его и направить для последующей проверки.