Энергетики СУЭНКО завершили реконструкцию подстанции «Городская» в Кургане

Posted 14 февраля, 05:56
Published 14 февраля, 05:56
Modified 14 февраля, 05:58
Updated 14 февраля, 05:58
Подстанцию 35/6 кВ «Северная» ввели в эксплуатацию в конце пятидесятых годов прошлого века, чтобы запитать железнодорожный узел, заводы и жилой сектор северной части Кургана. В конце 80-х энергетики начали строительство подстанции 110 кВ «Городская», поскольку появился запрос на увеличение мощностей для будущего крупного комбината. Объект заработал в 1992 году, но комбинат так и не был построен. Более 20 лет у «Городской» были только бытовые потребители.
Ситуация начала меняться в конце 2010-х годов. Одно из активно развивающихся промышленных предприятий подключили к ПС «Городская», имеющей свободные мощности. В СУЭНКО разработали план реконструкции электроустановки на 2020–2024 годы. Главная задача — обеспечить возможность резервного питания промышленных предприятий и жилого сектора в случае плановых работ или аварийных отключений. Резервными источниками питания стали друг для друга подстанции «Городская» и «Северная» (оборудование ПС «Северная» ранее уже реконструировали).
Энергетики обновили на «Городской» комплектное распределительное устройство 6 кВ и проложили магистральные кабельные линии 6 кВ между ним и распредустройством 6 кВ на подстанции «Северной». На ПС «Городская» установили разъединители 110 кВ с двигательными приводами, современные элегазовые трансформаторы тока, напряжения и выключатели 110 кВ, два новых силовых трансформатора 110/6 кВ мощностью 10 МВА каждый, реконструировали заходы ВЛ 110 кВ. Также наладили современные системы релейной защиты и телемеханики.
Благодаря реконструкции ПС «Городская» стала надежным центром питания промышленного комплекса и жилого сектора в Кургане.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.
На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.