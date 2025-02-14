Энергетики СУЭНКО завершили реконструкцию подстанции «Городская» в Кургане

Подстанцию 35/6 кВ «Северная» ввели в эксплуатацию в конце пятидесятых годов прошлого века, чтобы запитать железнодорожный узел, заводы и жилой сектор северной части Кургана. В конце 80-х энергетики начали строительство подстанции 110 кВ «Городская», поскольку появился запрос на увеличение мощностей для будущего крупного комбината. Объект заработал в 1992 году, но комбинат так и не был построен. Более 20 лет у «Городской» были только бытовые потребители.