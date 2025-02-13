Житель Ялуторовска погиб в пожаре в своем доме

Posted 13 февраля, 04:51
Published 13 февраля, 04:51
Modified 13 февраля, 04:53
Updated 13 февраля, 04:53
В Тюменской области ночной пожар унес жизнь человека. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.
Возгорание произошло в селе Памятное Ялуторовского района. Сообщение о пожаре поступило сегодня во втором часу ночи, по улице Фрунзе горел двухквартирный жилой дом, а внутри одной из квартир наблюдалось сильное задымление.
К тушению были привлечены 12 сотрудников и 3 единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.
К сожалению, на пожаре погиб 1 человек. Предстоит установить все причины произошедшего.
Еще один ночной пожар унес жизнь тюменца. Трагедия произошла в частном доме на 64 кв. метрах в деревне Песчаное Казанского района. А в деревне Большие Акияры Тюменского района огонь распространился на 100 кв. метрах и повредил дом, автомобиль, сам хозяин, который находился дома, сильно обгорел.