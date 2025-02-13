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Posted 13 февраля, 04:51

Published 13 февраля, 04:51

Modified 13 февраля, 04:53

Updated 13 февраля, 04:53

Житель Ялуторовска погиб в пожаре в своем доме

Житель Ялуторовска погиб в пожаре в своем доме

13 февраля 2025, 04:51
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Ялуторовск
В Тюменской области в двухквартирном жилом доме погиб человек. Причины возгорания устанавливаются.
Фото: МЧС Тюменской области

В Тюменской области ночной пожар унес жизнь человека. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло в селе Памятное Ялуторовского района. Сообщение о пожаре поступило сегодня во втором часу ночи, по улице Фрунзе горел двухквартирный жилой дом, а внутри одной из квартир наблюдалось сильное задымление.

К тушению были привлечены 12 сотрудников и 3 единицы техники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

К сожалению, на пожаре погиб 1 человек. Предстоит установить все причины произошедшего.

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Еще один ночной пожар унес жизнь тюменца. Трагедия произошла в частном доме на 64 кв. метрах в деревне Песчаное Казанского района. А в деревне Большие Акияры Тюменского района огонь распространился на 100 кв. метрах и повредил дом, автомобиль, сам хозяин, который находился дома, сильно обгорел.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Пожар#МЧС#Ялуторовск#Автомобиль#Трагедия#Человек погиб
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