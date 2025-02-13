Житель Ялуторовска погиб в пожаре в своем доме

Еще один ночной пожар унес жизнь тюменца. Трагедия произошла в частном доме на 64 кв. метрах в деревне Песчаное Казанского района. А в деревне Большие Акияры Тюменского района огонь распространился на 100 кв. метрах и повредил дом, автомобиль, сам хозяин, который находился дома, сильно обгорел.