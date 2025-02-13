Заммэра Ефимов анонсировал строительство в Москворечье-Сабурове по программе КРТ

По словам Владимира Ефимова, в столичном районе Москворечье-Сабурово реорганизуют участок земли площадью 1,39 гектара в рамках программы КРТ. Для достижения целей программы реновации и обеспечения прочих городских нужд на месте устаревших объектов построят современный жилой квартал. На первых этажах новых домов откроются магазины, заведения общественного питания и другие объекты инфраструктуры, деятельность которых обеспечивает малый бизнес. Таким образом, на территории комфортного ЖК появятся почти 170 рабочих мест. Известно, что для финансирования развития площадки требуется 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет достигать 65,5 миллиона рублей.