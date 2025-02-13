Заммэра Ефимов анонсировал строительство в Москворечье-Сабурове по программе КРТ

Posted 13 февраля, 16:22
Published 13 февраля, 16:22
Modified 13 февраля, 16:22
Updated 13 февраля, 16:22
Проект решения строительства уже разместили в открытом доступе на портале mos.ru. На юге столицы на неэффективно используемом участке вскоре начнется строительство комфортного жилого квартала, общая площадь квартир в котором составит примерно 30 тысяч квадратных метров. Таким образом, порядка тысячи москвичей смогут заселиться в новые современные квартиры.
По словам Владимира Ефимова, в столичном районе Москворечье-Сабурово реорганизуют участок земли площадью 1,39 гектара в рамках программы КРТ. Для достижения целей программы реновации и обеспечения прочих городских нужд на месте устаревших объектов построят современный жилой квартал. На первых этажах новых домов откроются магазины, заведения общественного питания и другие объекты инфраструктуры, деятельность которых обеспечивает малый бизнес. Таким образом, на территории комфортного ЖК появятся почти 170 рабочих мест. Известно, что для финансирования развития площадки требуется 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет достигать 65,5 миллиона рублей.
Участок находится по адресу: Каширское шоссе, владение 76а. Он расположен недалеко от станции «Москворечье» второго Московского центрального диаметра. Также поблизости проходит Московский скоростной диаметр. Об этом информирует mos.ru.
Согласно заявлению министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, проект подразумевает строительство 45,9 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, в его рамках предусмотрено благоустройство и озеленение придомовой территории. В комфортном жилом квартале появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. То есть в пределах нового ЖК будет создано сбалансированное городское пространство.
Современные жилые кварталы с комфортной городской средой появляются в Москве благодаря проектам комплексной застройки. Квартиры передаются жильцам уже с готовой улучшенной отделкой — в них будут установлены осветительные приборы, сантехническое оборудование, а также поклеены обои и уложено напольное покрытие. Поэтому новоселы могут сэкономить время и деньги на ремонт и быстро переехать в новую квартиру.
Программа КРТ обеспечивает строительство современных многофункциональных кварталов в Москве. На месте прежних промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, комфортное жилье, развивается необходимая инфраструктура. Сейчас в городе на общей площади около 4,2 тысячи гектаров реализуются 302 проекта КРТ. Работа осуществляется в рамках поручения мэра столицы Сергея Собянина.