В Тюменской области ударят 28-градусные морозы. Когда?

Posted 13 февраля, 08:14
Published 13 февраля, 08:14
Modified 13 февраля, 08:16
Updated 13 февраля, 08:16
Днем термометры покажут -4…-9, в Уватском районе -11….-16. В течение дня в северных районах возможны осадки в виде небольшого снега, по всей территории юга области изморозь и ветер 4-9 м/с.
В субботу на юге региона сохранится переменная облачность, днем до -6…-11, ночью -11…-16, местами до -21. В воскресенье, 16 февраля, в течение дня ожидается небольшой снег, усиление ветра до 16 м/с, дневная температура воздуха составит -2…-7, ночью термометры покажут -11…-16.
На следующей неделе, по прогнозам метеоролога Алексей Пулина, на Урал придет циклон, который принесет существенное похолодание.
«На холодном фронте над европейской территорией страны уже начинает формироваться циклон, который будет определить погоду на Урале в ближайшую неделю и будет способствовать похолоданию, для многих районов — самому существенному за зиму», — сообщил он в своем тг-канале.
Согласно долгосрочным прогнозам, в Тюмени на следующей неделе в период с 18 по 23 февраля средняя температура воздуха составит -12…-21.
Ранее «Наш Город» писал, что ученый Эгон Чолакян объяснил причину аномально теплой зимы на территории Сибири. По его мнению, теплая погода является следствием подъёма магмы из недр Земли.