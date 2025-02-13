В Тюменской области ударят 28-градусные морозы. Когда?

В Тюменской области ударят 28-градусные морозы

Резкое похолодание ожидается в пятницу, 14 февраля. По прогнозам метеорологов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ночью температура воздуха в отдельных районах опустится до -21…-28.