nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 11:26

Published 13 февраля, 11:26

Modified 13 февраля, 11:28

Updated 13 февраля, 11:28

В тюменской области будут разливать собственное вино

В тюменской области будут разливать собственное вино

13 февраля 2025, 11:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Инвестиции
Производство красного сухого вина планируется запустить в Тюменской области. Виноград для него вырастят тоже на тюменской земле. Организаторы уже готовят оборудование.

Компания «Тюменский лесосеменной центр» (ТЛС) вложила семь миллионов рублей в строительство теплиц для винограда и покупку трактора. Для завершения проекта нужно еще 20 млн рублей: на строительство и оборудование винодельни.

В Ишиме начнут разливать «Тархун» и «Колу»
Узнать подробнее

Виноград для тюменского вина выращивают в селе Падун Заводоуковского района. Там местные власти выделили участки под будущее винодельное хозяйство. В федеральный реестр внесен виноградник «ТЛС» площадью 0,2 га, где выращивают виноград сорта «памяти Домбковской». Но основную ставку владельцы сделали на сорта «маркетт» и «шабреву» как наиболее подходящие тюменскому климату. Под них отведено 0,8 га.

Основной вид деятельности «ТСЛ» — выращивание саженцев и сеянцев лесных растений. Сейчас компания занимается получением лицензии на производство вина и готовит оборудование. Планируется разливать в регионе только красное сухое вино, пишет РБК Тюмень.

«Наш Город» сообщал, что тюменцы стали меньше пить. Спрос на алкоголь упал почти на 30%, в том числе на крепкие напитки — на 9%, на шампанское — на 11%.

Читайте также:
Немецкая компания отказалась собирать электростанции в Тюменской областиТюменская область вошла в топ-10 регионов по привлечению инвестиций«Росводоканал Тюмень» вновь внесен во Всероссийскую книгу почета
#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Вино#Заводоуковск#Инвестиции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика