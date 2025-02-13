В тюменской области будут разливать собственное вино

Posted 13 февраля, 11:26
Published 13 февраля, 11:26
Modified 13 февраля, 11:28
Updated 13 февраля, 11:28
Компания «Тюменский лесосеменной центр» (ТЛС) вложила семь миллионов рублей в строительство теплиц для винограда и покупку трактора. Для завершения проекта нужно еще 20 млн рублей: на строительство и оборудование винодельни.
Виноград для тюменского вина выращивают в селе Падун Заводоуковского района. Там местные власти выделили участки под будущее винодельное хозяйство. В федеральный реестр внесен виноградник «ТЛС» площадью 0,2 га, где выращивают виноград сорта «памяти Домбковской». Но основную ставку владельцы сделали на сорта «маркетт» и «шабреву» как наиболее подходящие тюменскому климату. Под них отведено 0,8 га.
Основной вид деятельности «ТСЛ» — выращивание саженцев и сеянцев лесных растений. Сейчас компания занимается получением лицензии на производство вина и готовит оборудование. Планируется разливать в регионе только красное сухое вино, пишет РБК Тюмень.
«Наш Город» сообщал, что тюменцы стали меньше пить. Спрос на алкоголь упал почти на 30%, в том числе на крепкие напитки — на 9%, на шампанское — на 11%.