В тюменской области будут разливать собственное вино

Виноград для тюменского вина выращивают в селе Падун Заводоуковского района. Там местные власти выделили участки под будущее винодельное хозяйство. В федеральный реестр внесен виноградник «ТЛС» площадью 0,2 га, где выращивают виноград сорта «памяти Домбковской». Но основную ставку владельцы сделали на сорта «маркетт» и «шабреву» как наиболее подходящие тюменскому климату. Под них отведено 0,8 га.