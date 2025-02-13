В тюменском поселке проведут эксгумацию женщины по требованию мужа

По материалам дела, супруга истца скончалась в декабре 2021. Из-за закрытых границ в период пандемии, вывезти тело из России для захоронения в Республику Армения не было возможным, потому усопшая захоронена на кладбище поселка Боровского. В настоящее время у истца нет близких родственников в России, которые могут заботиться о могиле.