В тюменском поселке проведут эксгумацию женщины по требованию мужа

Posted 13 февраля, 04:09
Published 13 февраля, 04:09
Modified 13 февраля, 04:11
Updated 13 февраля, 04:11
В тюменский районный суд с исковым заявлением обратился Самвел М., который требует выдать разрешение на эксгумацию для перезахоронения останков усопшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Тюменской области.
По материалам дела, супруга истца скончалась в декабре 2021. Из-за закрытых границ в период пандемии, вывезти тело из России для захоронения в Республику Армения не было возможным, потому усопшая захоронена на кладбище поселка Боровского. В настоящее время у истца нет близких родственников в России, которые могут заботиться о могиле.
Суд, основываясь на федеральный закон «О погребении и похоронном деле», удовлетворил проведение эксгумации.
В Тюмени ОПГ готовила фиктивные браки для мигрантов. Иностранцам предлагали фиктивные браки с тюменками, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.