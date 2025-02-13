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Posted 13 февраля, 04:09

Published 13 февраля, 04:09

Modified 13 февраля, 04:11

Updated 13 февраля, 04:11

В тюменском поселке проведут эксгумацию женщины по требованию мужа

В тюменском поселке проведут эксгумацию женщины по требованию мужа

13 февраля 2025, 04:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Армении требует эксгумировать труп супруги под Тюменью, для этого он обратился в суд с иском. Его требования были удовлетворены.

В тюменский районный суд с исковым заявлением обратился Самвел М., который требует выдать разрешение на эксгумацию для перезахоронения останков усопшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Тюменской области.

По материалам дела, супруга истца скончалась в декабре 2021. Из-за закрытых границ в период пандемии, вывезти тело из России для захоронения в Республику Армения не было возможным, потому усопшая захоронена на кладбище поселка Боровского. В настоящее время у истца нет близких родственников в России, которые могут заботиться о могиле.

Суд, основываясь на федеральный закон «О погребении и похоронном деле», удовлетворил проведение эксгумации.

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В Тюмени ОПГ готовила фиктивные браки для мигрантов. Иностранцам предлагали фиктивные браки с тюменками, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Уголовное дело#Суд#Мигранты#Армения#Пандемия
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