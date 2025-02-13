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Posted 13 февраля, 05:05

Published 13 февраля, 05:05

Modified 13 февраля, 13:07

Updated 13 февраля, 13:07

В тюменских кафе готовили блюда из неизвестного мяса

В тюменских кафе готовили блюда из неизвестного мяса

13 февраля 2025, 05:05
Фото: 1MI.
В нарушениях уличили кафе «Старый город» и «Кафе узбекской кухни» сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области. В заведениях использовали для приготовления блюда мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов.

Предпринимателям были выданы предостережения, пишет КП-Тюмень. Всего с начала года Россельхознадзор выявил свыше 30 случаев нарушений на предприятиях общепита.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области несколько заводов по производству молочной продукции уличили в нарушениях при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. В лидерах по числу нарушений — молочный завод «Абсолют» и «Золотые луга».

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