В тюменских кафе готовили блюда из неизвестного мяса

Posted 13 февраля, 05:05
Published 13 февраля, 05:05
Modified 13 февраля, 13:07
Updated 13 февраля, 13:07
Предпринимателям были выданы предостережения, пишет КП-Тюмень. Всего с начала года Россельхознадзор выявил свыше 30 случаев нарушений на предприятиях общепита.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области несколько заводов по производству молочной продукции уличили в нарушениях при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. В лидерах по числу нарушений — молочный завод «Абсолют» и «Золотые луга».