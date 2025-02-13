В тюменских кафе готовили блюда из неизвестного мяса

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области несколько заводов по производству молочной продукции уличили в нарушениях при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. В лидерах по числу нарушений — молочный завод «Абсолют» и «Золотые луга».