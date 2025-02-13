nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 15:17

Published 13 февраля, 15:17

Modified 13 февраля, 15:19

Updated 13 февраля, 15:19

В Тюмени мигранты открывают хостелы на съемных квартирах

В Тюмени мигранты открывают хостелы на съемных квартирах

13 февраля 2025, 15:17
Фото: Изображение Midjourney.
Иностранцы в Тюмени устраивают хостелы для «своих». Массовое заселение мигрантов идет в съемные квартиры. Владельцы и не подозревают, во что превращается их жилье.

Риелтор из областной столицы рассказал, что мигранты нередко превращают схемную квартиру в хостел или общежитие для своих земляков. На «смотрины» обычно приходят семейные пары, чтобы не было проблем с подписанием договора.

Девять мигрантов выдворили из России после облав на кафе в Тюмени
Узнать подробнее
«Это достаточно распространенная проблема для Тюмени. Мигранты действительно часто устраивают из арендованных квартир настоящие хостелы, куда пускают только своих. Несколько раз я сам получал жалобы от клиентов на такие ситуации», — рассказал риелтор URA.RU.

Одна из жительниц Тюмени пожаловалась, что подобная история приключилась с ней самой. Снимать квартиру пришла семейная пара из ближнего зарубежья, которая обещала чистоту и порядок.

Свадьбы на поток: в Тюмени накрыли искавшую фиктивных жен для мигрантов ОПГ
Узнать подробнее
«Буквально через неделю позвонила соседка и сказала, что наше жилье превратилось в хостел. Когда приехали, то пришли в ужас: там было около десяти человек. Пришлось всех выгнать. Теперь квартирантов выбираем более тщательно», — поделилась тюменка.

«Наш Город» сообщал, что иностранцы настойчиво звонят по объявлениям о сдаче квартиру в аренду, чем мешают владельцам найти настоящих постояльцев. При этом, гражданство РФ прописано в условиях аренды.

Читайте также:
Мигранты мешают тюменцам сдать жилье в арендуТюменцы разобрали все БДСМ-квартиры на 14 февраляИз каких стран едут в Тюмень работать мигранты?
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Мигранты#Аренда жилья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика