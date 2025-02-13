В Тюмени мигранты открывают хостелы на съемных квартирах

Posted 13 февраля, 15:17
Published 13 февраля, 15:17
Modified 13 февраля, 15:19
Updated 13 февраля, 15:19
Риелтор из областной столицы рассказал, что мигранты нередко превращают схемную квартиру в хостел или общежитие для своих земляков. На «смотрины» обычно приходят семейные пары, чтобы не было проблем с подписанием договора.
«Это достаточно распространенная проблема для Тюмени. Мигранты действительно часто устраивают из арендованных квартир настоящие хостелы, куда пускают только своих. Несколько раз я сам получал жалобы от клиентов на такие ситуации», — рассказал риелтор URA.RU.
Одна из жительниц Тюмени пожаловалась, что подобная история приключилась с ней самой. Снимать квартиру пришла семейная пара из ближнего зарубежья, которая обещала чистоту и порядок.
«Буквально через неделю позвонила соседка и сказала, что наше жилье превратилось в хостел. Когда приехали, то пришли в ужас: там было около десяти человек. Пришлось всех выгнать. Теперь квартирантов выбираем более тщательно», — поделилась тюменка.
«Наш Город» сообщал, что иностранцы настойчиво звонят по объявлениям о сдаче квартиру в аренду, чем мешают владельцам найти настоящих постояльцев. При этом, гражданство РФ прописано в условиях аренды.