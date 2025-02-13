В Тюмени 13 февраля ожидается снег и -3

Posted 13 февраля, 01:09
Published 13 февраля, 01:09
Modified 13 февраля, 01:09
Updated 13 февраля, 01:09
В Тюмени 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег днем. Утром и днем температура воздуха составит -6…-3, ночью термометры покажут -8…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11 закат в 17:32, продолжительность дня 9 часов 21 минута.
В Тобольске 12 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-5, в вечерние часы ожидается похолодание до -19…-11. Ветер будет дуть со скоростью 5,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:04, закат в 17:18, продолжительность дня 9 часов 14 минут.
В Ишиме 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Дневная температура воздуха составит -4…-6, в вечерние и ночные часы столбики термометров покажут -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:52 закат в 17:20 продолжительность дня 9 часов 28 минут.