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Posted 13 февраля, 01:09

Published 13 февраля, 01:09

Modified 13 февраля, 01:09

Updated 13 февраля, 01:09

В Тюмени 13 февраля ожидается снег и -3

В Тюмени 13 февраля ожидается снег и -3

13 февраля 2025, 01:09
Фото: 1MI.
Облачную погоду, небольшой снег, ветер с порывами до 15 м/с обещают на юге Тюменской области метеорологи в четверг, 13 февраля. Дневная температура воздуха составит …-5, местами до -10, ночью термометры покажут -7…-12.

В Тюмени 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег днем. Утром и днем температура воздуха составит -6…-3, ночью термометры покажут -8…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11 закат в 17:32, продолжительность дня 9 часов 21 минута.

В Тобольске 12 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-5, в вечерние часы ожидается похолодание до -19…-11. Ветер будет дуть со скоростью 5,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:04, закат в 17:18, продолжительность дня 9 часов 14 минут.

В Ишиме 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. Дневная температура воздуха составит -4…-6, в вечерние и ночные часы столбики термометров покажут -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:52 закат в 17:20 продолжительность дня 9 часов 28 минут.

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