Тюменцы разобрали все БДСМ-квартиры на 14 февраля

Posted 13 февраля, 05:37
Published 13 февраля, 05:37
Modified 13 февраля, 08:06
Updated 13 февраля, 08:06
В описании апартаментов сказано, что дана квартира подойдет тем, кто ищет острых впечатлений и желает удивить свою вторую половинку.
«Тематическиe апартаменты для влюблённых в интригующем стиле. Местo, гдe можнo шикарнo и необычнo провести время. Надоело однообразие, тогдa вам точно нужнo к нам. Для тех, кто готов к новым эмоциям, у касс есть: подиум-кровать с фиксациями, атрибутика из натуральной кожи, атмосферное освещение и т. д.», — указано в объявлении.
Отмечено, что стоимость суток аренды таких апартаментов составляет 8 тысяч рублей. Заселение с 14:00, выезд до 12:00 следующего дня. Бронирование производится напрямую по предоплате 50%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили перечень районов, где продают самые дешевые новостройки. В тройке лидеров — 3-й Заречный микрорайон, Патрушева и Ново-Патрушева.