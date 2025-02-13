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Posted 13 февраля, 05:37

Published 13 февраля, 05:37

Modified 13 февраля, 08:06

Updated 13 февраля, 08:06

Тюменцы разобрали все БДСМ-квартиры на 14 февраля

Тюменцы разобрали все БДСМ-квартиры на 14 февраля

13 февраля 2025, 05:37
Фото: 1MI.
Тюменцы забронировали все БДСМ-апартаменты в преддверии праздника влюбленных 14 февраля. Соответствующая информация указана на сайте объявлений — свободные места имеются лишь с 15 февраля.

В описании апартаментов сказано, что дана квартира подойдет тем, кто ищет острых впечатлений и желает удивить свою вторую половинку.

Фото: Авито
«Тематическиe апартаменты для влюблённых в интригующем стиле. Местo, гдe можнo шикарнo и необычнo провести время. Надоело однообразие, тогдa вам точно нужнo к нам. Для тех, кто готов к новым эмоциям, у касс есть: подиум-кровать с фиксациями, атрибутика из натуральной кожи, атмосферное освещение и т. д.», — указано в объявлении.

Отмечено, что стоимость суток аренды таких апартаментов составляет 8 тысяч рублей. Заселение с 14:00, выезд до 12:00 следующего дня. Бронирование производится напрямую по предоплате 50%.

Тюменцы заработали на сдаче квартир в аренду сотни миллионов рублей
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили перечень районов, где продают самые дешевые новостройки. В тройке лидеров — 3-й Заречный микрорайон, Патрушева и Ново-Патрушева.

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