Тюменцам предлагают купить «умный» унитаз со встроенной сушкой

Posted 13 февраля, 09:09
Published 13 февраля, 09:09
Modified 13 февраля, 09:14
Updated 13 февраля, 09:14
Тюменцам предлагают к продаже «умный» унитаз, которым можно управлять с помощью смартфона. Данное объявление размещено на сайте по продажам товаров и услуг.
В описании к товару автор отметил, что жители Тюменской области могут приобрести унитаз SMART по супер цене. Цена вопроса — всего 90 000 тысяч. Товар приходит с уже встроенным бачком, вакуумным сливом, как в самолёте и голосовым управлением. Смыв, подъем/опускание крышки и сидения унитаза происходят автоматически, имеется функция биде с особым режимом СПА для женщин, сушка теплым воздухом, подогревом сидения и ночной подсветкой.
«Умный унитаз в самой максимальной комплектации и ценой 2024 годa. C голосовым управлением или через смартфон. Новый, в заводской упаковкe. Немецкий дизайн и качествo от фирмы ZUNМU. Аналог знаменитого японского унитаза-робота ТОТО», — указано на сайте.
«Наш город» связался с автором объявления, который рассказал, что данной моделью интересуются большое количество человек, но совершают заказ — единицы.
«На российском рынке данные „умные“ унитазы появились относительно недавно, информации о них мало. Часто люди звонят просто из любопытства, а не для заказа. Есть категория покупателей, которым необходимо чтобы товар был в наличии, но вся продукция у нас под заказ», — ответил представитель.
Так как доставка из-за рубежа, приходит товар за месяц.
Торговый представитель отметил «Нашему городу», что с подключением унитаза справится любой сантехник, но необходимо заранее позаботиться о наличии розетки 220V, с помощью которой будет доступно управление.
Ранее в Тюмени появилось объявление о продаже лимузина ГАЗ-12, который стал самым дорогим классическим автомобилем продаваемым в Тюмени. Его цена — 4,1 млн рублей.