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Posted 13 февраля, 09:09

Published 13 февраля, 09:09

Modified 13 февраля, 09:14

Updated 13 февраля, 09:14

Тюменцам предлагают купить «умный» унитаз со встроенной сушкой

Тюменцам предлагают купить «умный» унитаз со встроенной сушкой

13 февраля 2025, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменцы могут воспользоваться услугами «умного» унитаза, который сам поднимает и опускает крышку, смывает и сушит.

Тюменцам предлагают к продаже «умный» унитаз, которым можно управлять с помощью смартфона. Данное объявление размещено на сайте по продажам товаров и услуг.

В описании к товару автор отметил, что жители Тюменской области могут приобрести унитаз SMART по супер цене. Цена вопроса — всего 90 000 тысяч. Товар приходит с уже встроенным бачком, вакуумным сливом, как в самолёте и голосовым управлением. Смыв, подъем/опускание крышки и сидения унитаза происходят автоматически, имеется функция биде с особым режимом СПА для женщин, сушка теплым воздухом, подогревом сидения и ночной подсветкой.

«Умный унитаз в самой максимальной комплектации и ценой 2024 годa. C голосовым управлением или через смартфон. Новый, в заводской упаковкe. Немецкий дизайн и качествo от фирмы ZUNМU. Аналог знаменитого японского унитаза-робота ТОТО», — указано на сайте.
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Фото: Авито

«Наш город» связался с автором объявления, который рассказал, что данной моделью интересуются большое количество человек, но совершают заказ — единицы.

«На российском рынке данные „умные“ унитазы появились относительно недавно, информации о них мало. Часто люди звонят просто из любопытства, а не для заказа. Есть категория покупателей, которым необходимо чтобы товар был в наличии, но вся продукция у нас под заказ», — ответил представитель.

Так как доставка из-за рубежа, приходит товар за месяц.

Торговый представитель отметил «Нашему городу», что с подключением унитаза справится любой сантехник, но необходимо заранее позаботиться о наличии розетки 220V, с помощью которой будет доступно управление.

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Ранее в Тюмени появилось объявление о продаже лимузина ГАЗ-12, который стал самым дорогим классическим автомобилем продаваемым в Тюмени. Его цена — 4,1 млн рублей.

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#Ксения Мальчева#Технологии#Тюмень#Покупка#Доставка#Умный унитаз
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