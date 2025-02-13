Тюменцам предлагают купить «умный» унитаз со встроенной сушкой

В описании к товару автор отметил, что жители Тюменской области могут приобрести унитаз SMART по супер цене. Цена вопроса — всего 90 000 тысяч. Товар приходит с уже встроенным бачком, вакуумным сливом, как в самолёте и голосовым управлением. Смыв, подъем/опускание крышки и сидения унитаза происходят автоматически, имеется функция биде с особым режимом СПА для женщин, сушка теплым воздухом, подогревом сидения и ночной подсветкой.