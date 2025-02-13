Тюменцам грозит ранний сезон клещей из-за теплой зимы

Posted 13 февраля, 14:49
Published 13 февраля, 14:49
Modified 13 февраля, 14:51
Updated 13 февраля, 14:51
Предупреждение, что клещи могут проснуться раньше срока, пришло из федерального центра, пишет «Тюменская линия».
«Нас уже предупредили наши федеральные коллеги, что из-за теплой погоды увеличиваются риски: клещи могут активизироваться гораздо раньше. В мае пройдут массовые мероприятия по случаю 80-летия Победы, поэтому нужно своевременно провести все акарицидные обработки», — сказала глава областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Тюменцам напомнили о необходимости сделать прививку от клещевого энцефалита.
Галина Шарухо подчеркнула, что ведомство следит за закупками вакцин. Препарат от клещевого энцефалита — один из основных в списке закупок. В 2024 году привились 125 908 тюменцев, и это одна из причин, почему в регионе не было ни одного летального случая от клещевого энцефалита.
В течение прошлого сезона в области пострадали 14 370 человек, среди них 2 333 ребенка до 14 лет. Чаще всего с укусами клещей к медикам обращались жители Тюмени и района, Тобольского район, Ишима, Заводоуковска.