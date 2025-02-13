Тюменцам грозит ранний сезон клещей из-за теплой зимы

Галина Шарухо подчеркнула, что ведомство следит за закупками вакцин. Препарат от клещевого энцефалита — один из основных в списке закупок. В 2024 году привились 125 908 тюменцев, и это одна из причин, почему в регионе не было ни одного летального случая от клещевого энцефалита.