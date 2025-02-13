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Posted 13 февраля, 14:49

Published 13 февраля, 14:49

Modified 13 февраля, 14:51

Updated 13 февраля, 14:51

Тюменцам грозит ранний сезон клещей из-за теплой зимы

Тюменцам грозит ранний сезон клещей из-за теплой зимы

13 февраля 2025, 14:49
Фото: Изображение Midjourney.
Сезон активности клещей может начаться в Тюменской области раньше обычного. Всему виной аномально теплая зима. Сроки обработки территорий внутри поселений тоже изменятся.

Предупреждение, что клещи могут проснуться раньше срока, пришло из федерального центра, пишет «Тюменская линия».

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«Нас уже предупредили наши федеральные коллеги, что из-за теплой погоды увеличиваются риски: клещи могут активизироваться гораздо раньше. В мае пройдут массовые мероприятия по случаю 80-летия Победы, поэтому нужно своевременно провести все акарицидные обработки», — сказала глава областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Тюменцам напомнили о необходимости сделать прививку от клещевого энцефалита.

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Галина Шарухо подчеркнула, что ведомство следит за закупками вакцин. Препарат от клещевого энцефалита — один из основных в списке закупок. В 2024 году привились 125 908 тюменцев, и это одна из причин, почему в регионе не было ни одного летального случая от клещевого энцефалита.

В течение прошлого сезона в области пострадали 14 370 человек, среди них 2 333 ребенка до 14 лет. Чаще всего с укусами клещей к медикам обращались жители Тюмени и района, Тобольского район, Ишима, Заводоуковска.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Роспотребнадзор#Клещи
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