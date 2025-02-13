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Posted 13 февраля, 15:47

Published 13 февраля, 15:47

Modified 13 февраля, 15:51

Updated 13 февраля, 15:51

Тюменский фильм попал в лонг-лист премии «НИКА»

Тюменский фильм попал в лонг-лист премии «НИКА»

13 февраля 2025, 15:47
Фото: 1MI.
Фильм «Юрка» тюменского режиссера Михаила Музалевского попал в список претендентов на премию «НИКА». Картине придется бороться за победу с такими лентами как «Сто лет тому вперед», «Лёд 3», «Любовь Советского Союза», «Мастер и Маргарита».

Криминальная драма «Юрка» внесена в лонг-лист номинантов на «Лучший игровой фильм». Список опубликован на сайте Национальной кинематографической премии «НИКА». Всего с писке 67 фильмов.

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Михаил Музалевский был не только режиссером фильма, но и сам написал сценарий и сыграл главную роль. Картина снята за рекордные для отечественного кинематографа две недели и вышла в прокат в октябре 2024 года.

Сюжет фильма разворачивается вокруг знакомства криминального авторитета Станислава и детдомовца Юрки. Встреча с восьмилетним сиротой меняет мировоззрение бандита, и он решает завязать с криминалом.

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Напомним, в тюменской короткометражке снялся российский актер Алекандр Лымарев, известный обществу по роли рядового Медведева в сериале «Солдаты».

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