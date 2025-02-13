Тюменский фильм попал в лонг-лист премии «НИКА»

Posted 13 февраля, 15:47
Published 13 февраля, 15:47
Modified 13 февраля, 15:51
Updated 13 февраля, 15:51
Криминальная драма «Юрка» внесена в лонг-лист номинантов на «Лучший игровой фильм». Список опубликован на сайте Национальной кинематографической премии «НИКА». Всего с писке 67 фильмов.
Михаил Музалевский был не только режиссером фильма, но и сам написал сценарий и сыграл главную роль. Картина снята за рекордные для отечественного кинематографа две недели и вышла в прокат в октябре 2024 года.
Сюжет фильма разворачивается вокруг знакомства криминального авторитета Станислава и детдомовца Юрки. Встреча с восьмилетним сиротой меняет мировоззрение бандита, и он решает завязать с криминалом.
Напомним, в тюменской короткометражке снялся российский актер Алекандр Лымарев, известный обществу по роли рядового Медведева в сериале «Солдаты».