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Posted 13 февраля, 07:48

Published 13 февраля, 07:48

Modified 13 февраля, 07:51

Updated 13 февраля, 07:51

В Тюмени начальник ТОСЭР получает 332 тысячи рублей в месяц

Сколько зарабатывают начальники ТОСЭР и тюменской противопожарной службы

13 февраля 2025, 07:48
Фото: 1MI.

В Тюмени начальник ТОСЭР получает 332 тысячи рублей в месяц

Сюжет
Зарплата
В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности озвучили размеры заработной платы руководителей ТОСЭР и ГКУ «Противопожарная служба Тюменской области», а также их заместителей, начальников отдела бухгалтерии.

В документе, размещенном на сайте регионального правительства, указано, что в 2024 года средняя ежемесячная заработная плата начальника Тюменской областной службы реагирования Аллы Бадиной составила 332,7 тысячи рублей, ее заместителя 251,9 тысячи рублей, главного бхгалтера ТОСЭР — 148,7 тысячи рублей.

Начальник ГКУ ТО «Противопожарная служба Тюменской области» Константин Скворец в 2024 году в среднем зарабатывал в месяц 294,2 тысячи рублей, его заместитель — 187 тысяч рублей, главный бухгалтер учреждения 145,8 тысячи рублей.

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