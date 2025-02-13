Сколько зарабатывают начальники ТОСЭР и тюменской противопожарной службы

Posted 13 февраля, 07:48
Published 13 февраля, 07:48
Modified 13 февраля, 07:51
Updated 13 февраля, 07:51
В документе, размещенном на сайте регионального правительства, указано, что в 2024 года средняя ежемесячная заработная плата начальника Тюменской областной службы реагирования Аллы Бадиной составила 332,7 тысячи рублей, ее заместителя 251,9 тысячи рублей, главного бхгалтера ТОСЭР — 148,7 тысячи рублей.
Начальник ГКУ ТО «Противопожарная служба Тюменской области» Константин Скворец в 2024 году в среднем зарабатывал в месяц 294,2 тысячи рублей, его заместитель — 187 тысяч рублей, главный бухгалтер учреждения 145,8 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали данные об окладах руководителям тюменских спортивных учреждений, подведомственных региональному департаменту спорта. С 1 января 2025 года их размеры были увеличены на 10%.