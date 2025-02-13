«Росводоканал Тюмень» вновь внесен во Всероссийскую книгу почета

Posted 13 февраля, 06:12
Published 13 февраля, 06:12
Modified 13 февраля, 06:14
Updated 13 февраля, 06:14
Включение в Книгу Почета отражает вклад организации в социально-экономическое развитие региона. Тюменский водоканал получает эту награду уже четвертый раз.
Тюмень и Тюменский район активно развиваются, и для нас важно, чтобы комфорт жителей рос вместе с территориями. Мы модернизируем сооружения очистки воды и стоков. Ежегодно прокладываем не менее полутора сотен километров коммуникаций. Но город — это не только коммуникации. Поэтому мы поддерживаем социальные и экологические проекты, участвуем в благоустройстве, работаем с молодежью. Много лет водоканал является партнером трудовых Отрядов Мэра. В 2024 году мы открыли Бульвар Воды, высадили более 500 саженцев деревьев, установили новогоднюю елку на главной городской площади, организовали благотворительный новогодний спектакль. Нам важно, чтобы Тюмень оставалась удобным, современным и уютным местом для жизни, где хочется растить детей, работать и строить планы на будущее, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Инвестиции Тюменского водоканала в развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюменской агломерации в 2024 году превысили 5 миллиардов рублей. «Росводоканал Тюмень» построил и реконструировал свыше 170 километров коммуникаций и продолжает масштабную реконструкцию Метелевских водоочистных сооружений и Цеха очистки сточных вод. Предприятие реализует четыре концессионных соглашения, заключенных с правительством, администрациями Тюмени, Тюменского и Исетского районов.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.
«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.
Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.