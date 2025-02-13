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Posted 13 февраля, 06:12

Published 13 февраля, 06:12

Modified 13 февраля, 06:14

Updated 13 февраля, 06:14

Ресторан новосибирской сети «Хинкальцы» откроют в Тюмени

Ресторан новосибирской сети откроют в Тюмени. Там будут кормить хинкали

13 февраля 2025, 06:12
Фото: 1MI.

Ресторан новосибирской сети «Хинкальцы» откроют в Тюмени

Ресторан грузинской кухни «Хинкальцы» новосибирской сети откроет в Тюмени франчайзинговая компания RestMe. Об этом сообщила РБК Тюмень директор по маркетингу компании Екатерина Орлова.

В настоящее время идет поиск подходящего помещения. По планам, новое заведение начнет работать в 3-4 квартале 2025 года. Предварительно, запуск грузинского ресторана обойдется в 15-20 миллионов рублей.

«Концепция заведения — кафе-хинкальная на каждый день. В основе ассортимента — флагманские хинкали и другие известные блюда грузинской кухни. Средний чек — 800 руб.», — пяснила Екатерина Орлова.

По словам представителей новосибирской компании «ЯсноРестораны», открывшей в Тюмени такие заведения «Хочу Пури» и «Горячий Цех», интерес новосибирских рестораторов к тюменскому рынку обусловлен географией. Кроме того, определенную роль играют благополучие регионов с точки зрения экономического состояния.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной этого года откроют новый банный комплекс на улице Федюнинского «ЕрмолаевЪ Душевные бани». Комплекс рассчитан более чем на 100 посадочных мест и будет включать в себя такие услуги, как массаж, сауна и т. д.

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