Ресторан новосибирской сети откроют в Тюмени. Там будут кормить хинкали

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной этого года откроют новый банный комплекс на улице Федюнинского «ЕрмолаевЪ Душевные бани». Комплекс рассчитан более чем на 100 посадочных мест и будет включать в себя такие услуги, как массаж, сауна и т. д.