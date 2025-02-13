Ресторан новосибирской сети откроют в Тюмени. Там будут кормить хинкали

Posted 13 февраля, 06:12
Published 13 февраля, 06:12
Modified 13 февраля, 06:14
Updated 13 февраля, 06:14
В настоящее время идет поиск подходящего помещения. По планам, новое заведение начнет работать в 3-4 квартале 2025 года. Предварительно, запуск грузинского ресторана обойдется в 15-20 миллионов рублей.
«Концепция заведения — кафе-хинкальная на каждый день. В основе ассортимента — флагманские хинкали и другие известные блюда грузинской кухни. Средний чек — 800 руб.», — пяснила Екатерина Орлова.
По словам представителей новосибирской компании «ЯсноРестораны», открывшей в Тюмени такие заведения «Хочу Пури» и «Горячий Цех», интерес новосибирских рестораторов к тюменскому рынку обусловлен географией. Кроме того, определенную роль играют благополучие регионов с точки зрения экономического состояния.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной этого года откроют новый банный комплекс на улице Федюнинского «ЕрмолаевЪ Душевные бани». Комплекс рассчитан более чем на 100 посадочных мест и будет включать в себя такие услуги, как массаж, сауна и т. д.