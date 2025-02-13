Развод родителей. Тюменцам рассказали, как помочь ребенку пережить развод без травм

«Развод родителей — один из самых сильных стрессов для ребенка. Он не понимает, почему привычный мир рушится, не может повлиять на ситуацию и часто испытывает страх, вину, злость. В этот момент важно не только правильно объяснить ребенку происходящее, но и дать ему поддержку, чтобы это не стало травмой, сказывающейся на его будущем», — сообщила эксперт.