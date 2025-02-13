Развод родителей. Тюменцам рассказали, как помочь ребенку пережить развод без травм

Posted 13 февраля, 08:02
Published 13 февраля, 08:02
Modified 13 февраля, 08:04
Updated 13 февраля, 08:04
Когда мужчина и женщина разводятся, им предстоит столкнуться со многими социальными, экономическими и психологическими проблемами. Но главная задача для родителей — минимизировать последствия разрыва для психики ребенка. Оказавшись в ситуации развода, родители часто не знают, как сообщить ребенку об этом непростом для всех членов семьи решении, а дети не знают, как при этом продолжать себя вести.
За последние 10–15 лет разводы перестали быть чем-то предосудительным. Люди стали проще относиться к расставанию с партнером, а в настоящее время женщины становятся более самостоятельными и независимыми, делают карьеру наравне с мужчинами и зарплаты у них наравне.
Как же правильно сообщить ребенку о причине развода «Нашему городу» рассказал психолог, создатель психологического приложения «InMood» Алина Агеева.
«Развод родителей — один из самых сильных стрессов для ребенка. Он не понимает, почему привычный мир рушится, не может повлиять на ситуацию и часто испытывает страх, вину, злость. В этот момент важно не только правильно объяснить ребенку происходящее, но и дать ему поддержку, чтобы это не стало травмой, сказывающейся на его будущем», — сообщила эксперт.
Дети реагируют по-разному, но чаще всего сталкиваются с такими переживаниями:
• Чувство вины. «Может, это из-за меня? Если бы я вел (а) себя лучше, они бы не расстались». Особенно это проявляется у детей, которые часто слышали упрёки в свой адрес.
• Страх потери. Ребенку кажется, что его привычная жизнь заканчивается. Он боится, что останется без второго родителя или что его больше не будут любить.
• Злость и обида. Дети могут винить одного из родителей или обоих сразу. Они подавляют чувства, но выражают их через капризы, агрессию, замкнутость.
• Тревога. Ребенок не знает, чего ожидать от будущего, и переживает, как будет жить дальше.
Выберите подходящее время. Не стоит говорить об этом наспех или в момент сильных эмоций. Дайте ребёнку возможность задать вопросы и выразить чувства.
Объясняйте спокойно и без обвинений. Лучше сказать об этом вдвоём, объясняя, что это решение связано с вашими отношениями, а не с ребёнком.
Используйте понятные слова. Без сложных терминов и подробностей ваших конфликтов. Например: «Мы больше не будем жить вместе, но оба тебя любим».
Обозначьте, что изменится, а что останется прежним. Например: «Ты продолжишь ходить в свою школу, видеться с друзьями». Чем больше стабильности, тем легче адаптация.
Разрешите любые эмоции. Если ребенок плачет, злится или боится, дайте ему время. Не обесценивайте его чувства фразами вроде «Ну чего ты переживаешь?», а поддержите: «Я понимаю, что тебе тяжело. Ты можешь говорить со мной об этом».
• Не вовлекайте ребенка в конфликт. Он не должен выбирать, кого любить больше.
• Не используйте его как инструмент манипуляции. Фразы вроде «Скажи папе, что он мне должен денег» наносят вред психике.
• Не говорите плохо о втором родителе. Даже если у вас сложные отношения, это родитель ребенка, и ему важно его любить.
• Не меняйте всю жизнь ребенка резко. Если возможно, лучше оставить школу, друзей, привычный ритм жизни.
Алина Агеева рекомендует сохранять предсказуемость и давать место для эмоций. Гнев, грусть, разочарование — все это нормальные реакции. Если ребенок злится на вас, позвольте ему выразить эти чувства.
«Дети чувствуют себя безопаснее, когда знают, чего ожидать. Четкие договоренности: „Ты будешь жить с мамой, а с папой видеться каждые выходные“ помогут снизить тревожность».
Поддерживайте контакт с обоими родителями. Если только один родитель остается в жизни ребенка, он может чувствовать себя брошенным. Проговаривайте свою любовь. Детям важно слышать: «Ты наш ребенок, и это никогда не изменится».
Следите за изменениями в поведении. Если ребенок стал замкнутым, у него появились тревожные симптомы (например, боли в животе без медицинских причин), может потребоваться помощь специалиста.
Эксперт рекомендует обратить внимание на несколько тревожных сигналов, которые сопровождают ребенка. К ним относятся: резкие перепады настроения, вспышки агрессии или полное замыкание в себе; проблемы со сном, кошмары, страхи; регресс — ребенок начинает вести себя, как в более раннем возрасте (например, снова просится на руки, говорит детским голосом); проблемы в учебе, снижение концентрации; потеря интереса к тому, что раньше радовало.
«Если такие признаки есть, важно не игнорировать их. Разговоры, поддержка, а при необходимости — помощь специалиста помогут ребенку прожить этот период легче», — рекомендует Алина Агеева.
Родители должны запомнить, что развод — это не разрушение семьи, а её новая форма. Главное, что должен чувствовать ребенок — это стабильность и любовь, независимо от того, живут родители вместе или нет.
Психолог отмечает, что это зона ответственности взрослых, и именно от них зависит, станет ли этот опыт для ребенка травмой или этапом, через который он пройдет с минимальными потерями.
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