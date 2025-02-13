Памяти тюменского фотографа Михаила Калянова: Фотовыставка «Жизнь Za СВОих»

Posted 13 февраля, 10:10
Published 13 февраля, 10:10
Modified 13 февраля, 10:16
Updated 13 февраля, 10:16
Сегодня, 13 февраля, в историческом парке «Россия — моя история» открылась фотовыставка, посвященная памяти выдающегося тюменского фоторепортера и военкора Михаила Калянова, который скоропостижно ушел из жизни в октябре прошлого года.
Его коллеги из газеты «Тюменская область сегодня» подготовили выставку, на которой представлены снимки, сделанные в Донбассе. Михаил был единственным тюменским фотокором, который осмелился туда отправиться. Именно работая на передовой, он фиксировал моменты, которые могли бы остаться незамеченными.
Михаил Калянов был не просто фотографом, его называют летописцем своего времени. Его работы отличаются не только высоким художественным уровнем, но и глубиной, с которой он подходил к запечатлению событий. Каждый его кадр — это не просто изображение, а целая история, полная эмоций и переживаний.
В день открытия выставки Михаил был посмертно награжден высшей наградой Союза журналистов России — медалью «Честь. Достоинство. Профессионализм». Эта награда вручается тем, чья работа оставила значимый след в истории, и ее получил сын Михаила, Глеб.
На церемонии присутствовал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который отметил, что Михаил обладал всеми качествами, олицетворяемыми этой наградой.
«Он был художником, летописцем эпохи. Его работы — это не просто фотографии, это история, запечатленная в лицах, в эмоциях, в судьбах людей», — подчеркнул он.
Экспозиция «Жизнь Za СВОих» включает в себя уникальную фотохронику, которая позволяет зрителям увидеть и почувствовать атмосферу тех дней. Его снимки передают дух времени, показывают повседневную жизнь людей в условиях войны, их надежды и страхи, радости и горести.
Ранее мы писали, что известный фотограф и журналист Михаил Калянов скончался на 45 году жизни. В последние годы Михаил тяжело болел.