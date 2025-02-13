Памяти тюменского фотографа Михаила Калянова: Фотовыставка «Жизнь Za СВОих»

Михаил Калянов был не просто фотографом, его называют летописцем своего времени. Его работы отличаются не только высоким художественным уровнем, но и глубиной, с которой он подходил к запечатлению событий. Каждый его кадр — это не просто изображение, а целая история, полная эмоций и переживаний.