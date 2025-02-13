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Posted 13 февраля, 10:10

Published 13 февраля, 10:10

Modified 13 февраля, 10:16

Updated 13 февраля, 10:16

В память о фотографе Михаиле Калянове в Тюмени открыли выставку

Памяти тюменского фотографа Михаила Калянова: Фотовыставка «Жизнь Za СВОих»

13 февраля 2025, 10:10
Фото: 1MI.

В память о фотографе Михаиле Калянове в Тюмени открыли выставку

Фотографа Михаила Калянова из Тюмени посмертно наградили высшей наградой Союза журналистов России. Награду передали сегодня, 13 февраля на открытии выставки «Жизнь Za СВОих». В этот день Михаилу исполнилось бы 45 лет.

Сегодня, 13 февраля, в историческом парке «Россия — моя история» открылась фотовыставка, посвященная памяти выдающегося тюменского фоторепортера и военкора Михаила Калянова, который скоропостижно ушел из жизни в октябре прошлого года.

Его коллеги из газеты «Тюменская область сегодня» подготовили выставку, на которой представлены снимки, сделанные в Донбассе. Михаил был единственным тюменским фотокором, который осмелился туда отправиться. Именно работая на передовой, он фиксировал моменты, которые могли бы остаться незамеченными.

Фото: агентство «РУССАР»
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Михаил Калянов был не просто фотографом, его называют летописцем своего времени. Его работы отличаются не только высоким художественным уровнем, но и глубиной, с которой он подходил к запечатлению событий. Каждый его кадр — это не просто изображение, а целая история, полная эмоций и переживаний.

В день открытия выставки Михаил был посмертно награжден высшей наградой Союза журналистов России — медалью «Честь. Достоинство. Профессионализм». Эта награда вручается тем, чья работа оставила значимый след в истории, и ее получил сын Михаила, Глеб.

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Фото: агентство «РУССАР»

На церемонии присутствовал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который отметил, что Михаил обладал всеми качествами, олицетворяемыми этой наградой.

«Он был художником, летописцем эпохи. Его работы — это не просто фотографии, это история, запечатленная в лицах, в эмоциях, в судьбах людей», — подчеркнул он.

Экспозиция «Жизнь Za СВОих» включает в себя уникальную фотохронику, которая позволяет зрителям увидеть и почувствовать атмосферу тех дней. Его снимки передают дух времени, показывают повседневную жизнь людей в условиях войны, их надежды и страхи, радости и горести.

Ранее мы писали, что известный фотограф и журналист Михаил Калянов скончался на 45 году жизни. В последние годы Михаил тяжело болел.

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