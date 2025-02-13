Народные приметы на Никитин день: чего нельзя делать 13 февраля

Не стоит играть с огнем — можно остаться в бедности и одиночестве. Вообще, старались лишний раз ничего не зажигать, даже не чиркать спичкой. Только для того, чтобы растопить печь или приготовить еду. Считалось, что леший или домовой могут подбросить искру в другое место и устроить пожар.