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Posted 13 февраля, 02:07

Published 13 февраля, 02:07

Modified 13 февраля, 02:07

Updated 13 февраля, 02:07

Народные приметы на Никитин день: чего нельзя делать 13 февраля

Народные приметы на Никитин день: чего нельзя делать 13 февраля

13 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православные христиане в этот день чтят память святителя и епископа Никиты. В народном календаре 13 февраля отмечен как Никита Пожарник. Чтобы провести этот день спокойно и не накликать неприятности, нужно соблюдать несколько запретов.

На Никиту главное быть осторожным с тем, что воспламенятся, будь то дрова или характер человека. Нельзя оставлять огонь без присмотра, и вообще — пустой дом. Предки верили, что в этот день любой выход со двора может грозить наведением порчи и болезнью, поэтому старались сидеть дома.

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А чем заниматься дома весь день? Народный календарь говорит, что 13 февраля лучше всего провести время за книгой или интересной беседой, послушать наставления старших. Хороший день для уборки.

Не стоит играть с огнем — можно остаться в бедности и одиночестве. Вообще, старались лишний раз ничего не зажигать, даже не чиркать спичкой. Только для того, чтобы растопить печь или приготовить еду. Считалось, что леший или домовой могут подбросить искру в другое место и устроить пожар.

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Предки верили, что ссора в Никитин день может навсегда развести близких людей, поэтому старались не кричать, не спорить, никого не бранить. А горячим головам советовали обливаться холодной водой или принимать прохладные ванны — для очищения души и тела.

Многие приметы на погоду 13 февраля связаны с живой природой. Если птицы поют рядом с домом в мороз, значит, скоро установится сырая погода. А если собирают пух и утепляют гнезда — быть лютой стуже. Вороний крик считали предвестником метели.

Если печь дымила при сухих дровах, считалось, что близка оттепель. Красный огонь в печи был признаком близкого похолодания, а белый — тепла.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы
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