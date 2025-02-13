Народные приметы на Никитин день: чего нельзя делать 13 февраля

Posted 13 февраля, 02:07
Published 13 февраля, 02:07
Modified 13 февраля, 02:07
Updated 13 февраля, 02:07
На Никиту главное быть осторожным с тем, что воспламенятся, будь то дрова или характер человека. Нельзя оставлять огонь без присмотра, и вообще — пустой дом. Предки верили, что в этот день любой выход со двора может грозить наведением порчи и болезнью, поэтому старались сидеть дома.
А чем заниматься дома весь день? Народный календарь говорит, что 13 февраля лучше всего провести время за книгой или интересной беседой, послушать наставления старших. Хороший день для уборки.
Не стоит играть с огнем — можно остаться в бедности и одиночестве. Вообще, старались лишний раз ничего не зажигать, даже не чиркать спичкой. Только для того, чтобы растопить печь или приготовить еду. Считалось, что леший или домовой могут подбросить искру в другое место и устроить пожар.
Предки верили, что ссора в Никитин день может навсегда развести близких людей, поэтому старались не кричать, не спорить, никого не бранить. А горячим головам советовали обливаться холодной водой или принимать прохладные ванны — для очищения души и тела.
Многие приметы на погоду 13 февраля связаны с живой природой. Если птицы поют рядом с домом в мороз, значит, скоро установится сырая погода. А если собирают пух и утепляют гнезда — быть лютой стуже. Вороний крик считали предвестником метели.
Если печь дымила при сухих дровах, считалось, что близка оттепель. Красный огонь в печи был признаком близкого похолодания, а белый — тепла.