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Posted 13 февраля, 04:41

Published 13 февраля, 04:41

Modified 13 февраля, 04:43

Updated 13 февраля, 04:43

Мэр Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с главами пяти городов

Мэр Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с главами пяти городов

13 февраля 2025, 04:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Сотрудничество
Главы администраций шести российских городов, Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга, Перми и Омска и Томска, подписали соглашение о сотрудничестве при проведении массовых спортивных мероприятий. Документ опубликован на сайте мэрии Тюмени.

В соглашении, подписи под которым поставили мэр областной столицы Максим Афанасьев, глава администрации Тобольска Петр Вагин, мэр Екатеринбурга Алесей Орлов, глава администрации Омска Эдуард Соснин и мэры Омска и Томска Сергей Шелест и Дмитрий Махиня указано, что документ направлен на сотрудничество при проведении массовых спортивных мероприятий на территории данных городов в рамках развития событийного туризма.

Фото: Администрация Тюмени

В частности, стороны договорились о сотрудничестве при проведении массовых беговых марафонов — «Бег по шоссе 42,195 км», «Бег по шоссе 21,09 км» и «Лига марафонов Урала и Сибири».

«Соглашение о сотрудничестве действует шесть лет. В дальнейшем пролонгируется на каждый последующий год, если одна из сторон не уведомит другие стороны о своем желании расторгнуть соглашение», — указано в документе.
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#Валентина Бурнашева#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Соглашение#Максим Афанасьев#Сотрудничество
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