Мэр Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с главами пяти городов

Posted 13 февраля, 04:41
Published 13 февраля, 04:41
Modified 13 февраля, 04:43
Updated 13 февраля, 04:43
В соглашении, подписи под которым поставили мэр областной столицы Максим Афанасьев, глава администрации Тобольска Петр Вагин, мэр Екатеринбурга Алесей Орлов, глава администрации Омска Эдуард Соснин и мэры Омска и Томска Сергей Шелест и Дмитрий Махиня указано, что документ направлен на сотрудничество при проведении массовых спортивных мероприятий на территории данных городов в рамках развития событийного туризма.
В частности, стороны договорились о сотрудничестве при проведении массовых беговых марафонов — «Бег по шоссе 42,195 км», «Бег по шоссе 21,09 км» и «Лига марафонов Урала и Сибири».
«Соглашение о сотрудничестве действует шесть лет. В дальнейшем пролонгируется на каждый последующий год, если одна из сторон не уведомит другие стороны о своем желании расторгнуть соглашение», — указано в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе Старого Тобольского тракта построят спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной на 12 тысяч посадочных мест. В настоящее время идет поиск инвесторов.