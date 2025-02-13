Мэр Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с главами пяти городов

В соглашении, подписи под которым поставили мэр областной столицы Максим Афанасьев, глава администрации Тобольска Петр Вагин, мэр Екатеринбурга Алесей Орлов, глава администрации Омска Эдуард Соснин и мэры Омска и Томска Сергей Шелест и Дмитрий Махиня указано, что документ направлен на сотрудничество при проведении массовых спортивных мероприятий на территории данных городов в рамках развития событийного туризма.