«Финуслуги» запустили аналог соцвкладов для малообеспеченных граждан

Posted 13 февраля, 10:03
Published 13 февраля, 10:03
Modified 13 февраля, 10:03
Updated 13 февраля, 10:03
Это объясняется тем, что процентные ставки по вкладам в российских банках колеблются от 20 до 23 процентов.
Напомним, что на данный момент ключевая ставка Банка России составляет 21 процент, и в ближайшее время ее снижения не ожидается, пишут newsnn.ru.
В начале июля текущего года российские банки планируют запустить социальные вклады — депозиты с повышенной доходностью для малообеспеченных граждан. Соответствующий закон подписал летом 2024 года президент РФ Владимир Путин. Уточняется, что социальные вклады будут доступны для граждан с невысоким уровнем дохода, которые получают социальную поддержку от государства. Процентная ставка по таким вкладам будет выше, чем по обычным депозитам. Однако существует ограничение на сумму такого вклада — не более 50 тысяч рублей.
Следует отметить, что некоторые банки уже начали предлагать аналоги социальных вкладов, позволяющие получать до 30 процентов годовых. Например, такой продукт уже представлен на платформе «Финуслуги».
По мнению управляющего директора Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игоря Алутина, перспективность такого предложения можно оценить уже сейчас, не дожидаясь лета. Это можно сделать по максимальной ставке. Такая возможность открыта для всех новых клиентов платформы, независимо от их уровня дохода.
Кроме платформы «Финуслуги», вклад с процентной ставкой 30 процентов доступен для оформления в Промсвязьбанке. Возможность запуска аналогичного продукта рассматривает и Альфа-Банк.
Эксперты предполагают, что в ближайшие годы в России возрастет количество предложений по социальным вкладам. Однако для этого важно, чтобы граждане с невысоким уровнем доходов положительно оценили данный продукт и были готовы доверить свои сбережения профессиональным финансовым институтам.