«Финуслуги» запустили аналог соцвкладов для малообеспеченных граждан

В начале июля текущего года российские банки планируют запустить социальные вклады — депозиты с повышенной доходностью для малообеспеченных граждан. Соответствующий закон подписал летом 2024 года президент РФ Владимир Путин. Уточняется, что социальные вклады будут доступны для граждан с невысоким уровнем дохода, которые получают социальную поддержку от государства. Процентная ставка по таким вкладам будет выше, чем по обычным депозитам. Однако существует ограничение на сумму такого вклада — не более 50 тысяч рублей.