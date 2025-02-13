«Еще и атакует»: на жителей тюменского дома нападают огромные крысы

Posted 13 февраля, 07:22
Published 13 февраля, 07:22
Modified 13 февраля, 08:05
Updated 13 февраля, 08:05
Видеоролик с атакующей крысой опубликовали в сообществе ВК Подслушано Тюмень Мыс Тарманы жители данного дома.
«Крыса боевая — она ещё и атакует. А как визжит и прыгает», — написали под опубликованным видеопостом подписчики сообщества.
И предположили, что, возможно, у крысы бешенство, так как грызун слишком агрессивен.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе по тюменским соцсетям распространился видеоролик с мышью в столовой школы Ялуторовска. Ученики жаловались, что им приходится обедать в компании тараканов и мышей. Однако, позже выяснилось, что мышь принесли в школу сами школьники. Сделали они это ради шутки.