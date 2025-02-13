«Еще и атакует»: на жителей тюменского дома нападают огромные крысы

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе по тюменским соцсетям распространился видеоролик с мышью в столовой школы Ялуторовска. Ученики жаловались, что им приходится обедать в компании тараканов и мышей. Однако, позже выяснилось, что мышь принесли в школу сами школьники. Сделали они это ради шутки.