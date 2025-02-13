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Posted 13 февраля, 07:22

Published 13 февраля, 07:22

Modified 13 февраля, 08:05

Updated 13 февраля, 08:05

Жителей тюменского дома терроризируют крысы

«Еще и атакует»: на жителей тюменского дома нападают огромные крысы

13 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.

Жителей тюменского дома терроризируют крысы

Жителей одного из домов в микрорайоне Мыс в Тюмени атаковали крысы. Грызуны вольготно бегают по подъезду и даже не пытаются покидать «теплое» место. Более того, устрашающе прыгают на людей, пытающихся их выгнать.

Видеоролик с атакующей крысой опубликовали в сообществе ВК Подслушано Тюмень Мыс Тарманы жители данного дома.

Видео: Подслушано Тюмень Мыс Тарманы.
«Крыса боевая — она ещё и атакует. А как визжит и прыгает», — написали под опубликованным видеопостом подписчики сообщества.

И предположили, что, возможно, у крысы бешенство, так как грызун слишком агрессивен.

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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе по тюменским соцсетям распространился видеоролик с мышью в столовой школы Ялуторовска. Ученики жаловались, что им приходится обедать в компании тараканов и мышей. Однако, позже выяснилось, что мышь принесли в школу сами школьники. Сделали они это ради шутки.

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