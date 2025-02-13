«Домклик»: Доля первички в ипотеку в Тюменской области составила 75%

Posted 13 февраля, 15:01
Published 13 февраля, 15:01
Modified 13 февраля, 15:02
Updated 13 февраля, 15:02
Специалисты оценивали рынок ипотечных новостроек, готового жилья и ИЖС не по количеству выдач в месяц, а по объемам выданных кредитов Сбербанком. Также эксперты учитывали транши — последующие выдачи. Анализ проводился за период с декабря 2024 года по январь текущего года. В Тюменской области доля первичного жилья в ипотеку составила 75%, пишет vostokmedia.com.
В число десяти регионов — лидеров по объему ипотечных выдач на конец 2024 года относятся Приморский край, Свердловская, Ростовская, Тюменская области, Башкортостан, Санкт-Петербург, Москва и область, Татарстан и Краснодарский край.
В масштабах всей страны доля первичного жилья в ипотечных сделках значительно возросла — на 9% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув 70% в декабре 2024 года. В январе 2025 года доля новостроек в общем объеме приобретаемого в ипотеку жилья составила практически 71%.
В числе регионов с высоким процентом строящегося жилья, которое приобретается в ипотеку, Приморский край (83%), Свердловская и Ростовская области (по 79%), Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). В Московской области, Башкортостане, Татарстане и Краснодарском крае в январе 2025 года доля новостроек в ипотечных сделках варьировалась от 61% до 65% при среднероссийском показателе в 71%.
Аналитики «Домклик» подчеркивают, что увеличение объемов ипотечного кредитования на первичном рынке связано с действующими мерами государственной поддержки. В частности, в декабре 2024 года доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке составила примерно 74%, а в январе повысилась до 79%. С момента отмены массовой льготной ипотеки под 8% «Семейная ипотека» оставалась востребованной в течение второй половины 2024 года.
Что касается «Арктической и Дальневосточной ипотеки», то ее доля в сегменте приобретаемого строящегося жилья составила 11% в декабре и 8% в январе. В регионах, охваченных данной программой (Архангельская, Читинская области и Хакасия), доля строящегося жилья во всех ипотечных сделках в январе превысила 85%.
В последнее время на вторичном рынке наблюдается снижение объемов ипотечного кредитования. В среднем по России доля сделок с таким жильем составила 22 — 23% в период с декабря 2024 по январь 2025 года. Регионы — лидеры по количеству сделок на рынке вторичного жилья — это те области, где почти не ведется строительство новых домов. К ним относятся Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, а также Томская и Амурская области, где доля вторичного жилья достигает 40% от общего объема ипотечных выдач.