«Домклик»: Доля первички в ипотеку в Тюменской области составила 75%

В последнее время на вторичном рынке наблюдается снижение объемов ипотечного кредитования. В среднем по России доля сделок с таким жильем составила 22 — 23% в период с декабря 2024 по январь 2025 года. Регионы — лидеры по количеству сделок на рынке вторичного жилья — это те области, где почти не ведется строительство новых домов. К ним относятся Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, а также Томская и Амурская области, где доля вторичного жилья достигает 40% от общего объема ипотечных выдач.