Бойцам СВО не заплатили, крысы набросились на людей, а тюменцы увлеклись БДСМ

Posted 13 февраля, 13:34
Published 13 февраля, 13:34
Modified 13 февраля, 13:36
Updated 13 февраля, 13:36
Два раненых в зоне СВО тюменца остались без региональных выплат. Мужчины пожаловались в прокуратуру, и та провела проверку. Оказалось, тюменцев просто не нашли в списках жителей области.
Пришлось собирать документы и искать свидетелей, которые доказали, что бойцы являются жителями региона. Суд встал на сторону бойцов и подтвердил факт их проживания в области.
Крысы стали бедствием для жильцов одного из многоквартирных домов в Тюмени. Нашествие хвостатых террористов случилось в микрорайоне Мыс. Жители рассказали и показали на видео, как грызуны вольготно бегают по подъезду. Крысы не только не боятся жителей, но в ответ на попытку прогнать их устрашающе прыгают на людей.
Автор ролика сказал, что грызуны очень боевые, визжат и прыгают на всех, кто пытается их обидеть. Такое агрессивное поведение может быть признаком заражения бешенством.
Многоуровневая развязка на пересечении улиц Республики и Мельникайте появится в Тюмени к 2035 году. Протяженность новой конструкции составит три километра, и на ней будет семь полос для движения. Документы по проекту уже готовы и прошли госэкспертизу.
Предварительная стоимость дорожной развязки — 2,7 млрд рублей. Проект заложили в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени до 2035 года, но окончательные сроки строительства могут сдвинуться, допустили в мэрии.
Специалисты нашли мясо без документов в кафе «Старый город» и «Кафе узбекской кухни», рассказали в Россельхознадзоре. Откуда прибыли продукты, которые потом оказывались в тарелках посетителей, никто сказать не смог. Предпринимателям выдали предостережения.
С начала года только Россельхознадзор зарегистрировал более 30 случаев нарушений в заведениях общепита.
Все БДСМ-апартаменты в областной столице забронированы на 14 февраля. Найти окошко для аренды можно только после Дня влюбленных.
Владельцы тематических квартир приглашают туда тюменцев, уставших от однообразия и желающих «удивить свою вторую половинку». Клиентам с фантазией предлагают «необычно провести время». Каждые сутки в таких апартаментах обойдутся в восемь тысяч рублей.