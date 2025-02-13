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Posted 13 февраля, 13:34

Published 13 февраля, 13:34

Modified 13 февраля, 13:36

Updated 13 февраля, 13:36

Бойцам СВО не заплатили, крысы набросились на людей, а тюменцы увлеклись БДСМ

Бойцам СВО не заплатили, крысы набросились на людей, а тюменцы увлеклись БДСМ

13 февраля 2025, 13:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
Жителям Тюмени пришлось судиться после ранения на СВО. Тюменцам пообещали избавление от пробок на перекрестке Республики и Мельникайте. В то же время, жители Мыса требуют избавить их от агрессивных крыс.

Два бойца получили ранения в зоне СВО, но не получили положенных выплат

Два раненых в зоне СВО тюменца остались без региональных выплат. Мужчины пожаловались в прокуратуру, и та провела проверку. Оказалось, тюменцев просто не нашли в списках жителей области.

Пришлось собирать документы и искать свидетелей, которые доказали, что бойцы являются жителями региона. Суд встал на сторону бойцов и подтвердил факт их проживания в области.

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Жителей тюменской многоэтажки терроризируют крысы

Крысы стали бедствием для жильцов одного из многоквартирных домов в Тюмени. Нашествие хвостатых террористов случилось в микрорайоне Мыс. Жители рассказали и показали на видео, как грызуны вольготно бегают по подъезду. Крысы не только не боятся жителей, но в ответ на попытку прогнать их устрашающе прыгают на людей.

Автор ролика сказал, что грызуны очень боевые, визжат и прыгают на всех, кто пытается их обидеть. Такое агрессивное поведение может быть признаком заражения бешенством.

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Новая развязка разгрузит улицы Республики и Мельникайте

Многоуровневая развязка на пересечении улиц Республики и Мельникайте появится в Тюмени к 2035 году. Протяженность новой конструкции составит три километра, и на ней будет семь полос для движения. Документы по проекту уже готовы и прошли госэкспертизу.

Предварительная стоимость дорожной развязки — 2,7 млрд рублей. Проект заложили в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени до 2035 года, но окончательные сроки строительства могут сдвинуться, допустили в мэрии.

В центре Тюмени построят многоуровневую развязку
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Тюменские кафе вновь попались с опасным мясом

Специалисты нашли мясо без документов в кафе «Старый город» и «Кафе узбекской кухни», рассказали в Россельхознадзоре. Откуда прибыли продукты, которые потом оказывались в тарелках посетителей, никто сказать не смог. Предпринимателям выдали предостережения.

С начала года только Россельхознадзор зарегистрировал более 30 случаев нарушений в заведениях общепита.

В тюменских кафе готовили блюда из неизвестного мяса
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Тюменцы встали в очередь на БДСМ-апартаменты

Все БДСМ-апартаменты в областной столице забронированы на 14 февраля. Найти окошко для аренды можно только после Дня влюбленных.

Владельцы тематических квартир приглашают туда тюменцев, уставших от однообразия и желающих «удивить свою вторую половинку». Клиентам с фантазией предлагают «необычно провести время». Каждые сутки в таких апартаментах обойдутся в восемь тысяч рублей.

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