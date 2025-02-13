Бойцам СВО не заплатили, крысы набросились на людей, а тюменцы увлеклись БДСМ

Крысы стали бедствием для жильцов одного из многоквартирных домов в Тюмени. Нашествие хвостатых террористов случилось в микрорайоне Мыс. Жители рассказали и показали на видео, как грызуны вольготно бегают по подъезду. Крысы не только не боятся жителей, но в ответ на попытку прогнать их устрашающе прыгают на людей.