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Posted 13 февраля, 06:41

Published 13 февраля, 06:41

Modified 13 февраля, 06:43

Updated 13 февраля, 06:43

Била телефонным шнуром. Тюменка полтора года истязала малолетнюю дочь

Била телефонным шнуром. Тюменка полтора года истязала малолетнюю дочь

13 февраля 2025, 06:41
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Жительница Тюменской области в течение полутора лет издевалась над своим ребенком. Преступница заплатит денежную компенсацию за моральный ущерб, но уже сидя в камере.

В Тюменской области состоялось судебное заседание в отношении 24-летней жительницы Омутинского района, которая обвиняется в истязании своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что подсудимая в период с февраля 2022 года по август 2024 года систематически причиняла физические и психические страдания своей малолетней дочери 2021 года рождения», — говорится в сообщении.

Родительница систематически ставила в угол на длительное время ребенка, била по голове и телу руками и ногами, а также шнуром от зарядного устройства, оскорбляла.

Суд приговорил тюменку к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По заявленному гражданскому иску, виновная должна выплатить своей дочери 350 тыс. рублей. в качестве моральной компенсации.

Уточняется, что мать лишена родительских прав, ребенок передан на воспитание в приемную семью.

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За прошедший год в Тюменской области без родителей остались более 500 несовершеннолетних. Малышей оставляли в роддомах, социальных центрах. Четверо юных тюменцев были изъяты из семей из-за угрозы их жизни или здоровью.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Суд#Несовершеннолетние#Моральная компенсация#Истязание
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