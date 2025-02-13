Била телефонным шнуром. Тюменка полтора года истязала малолетнюю дочь

Posted 13 февраля, 06:41
Published 13 февраля, 06:41
Modified 13 февраля, 06:43
Updated 13 февраля, 06:43
В Тюменской области состоялось судебное заседание в отношении 24-летней жительницы Омутинского района, которая обвиняется в истязании своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«В суде установлено, что подсудимая в период с февраля 2022 года по август 2024 года систематически причиняла физические и психические страдания своей малолетней дочери 2021 года рождения», — говорится в сообщении.
Родительница систематически ставила в угол на длительное время ребенка, била по голове и телу руками и ногами, а также шнуром от зарядного устройства, оскорбляла.
Суд приговорил тюменку к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По заявленному гражданскому иску, виновная должна выплатить своей дочери 350 тыс. рублей. в качестве моральной компенсации.
Уточняется, что мать лишена родительских прав, ребенок передан на воспитание в приемную семью.
За прошедший год в Тюменской области без родителей остались более 500 несовершеннолетних. Малышей оставляли в роддомах, социальных центрах. Четверо юных тюменцев были изъяты из семей из-за угрозы их жизни или здоровью.