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Posted 13 февраля, 06:37

Published 13 февраля, 06:37

Modified 13 февраля, 06:44

Updated 13 февраля, 06:44

Безлимитные проездные в тюменских автобусах вводить не будут

Безлимитные проездные в тюменских автобусах вводить не будут

13 февраля 2025, 06:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Проезд
Об этом сообщили в администрации Тюмени. В мэрии пояснили, что на данный момент в областной столице для ряда граждан действуют льготы на проезд в автобусах, пишет DK.RU

В частности, с 50%-й скидкой оплачиваю билеты студенты, с 80%-й — школьники. 100%-я скидка предоставлена для пенсионеров.

Также в ближайший год тюменсие власти не намерены вводить и новые тарифы. Отметим, в настоящее время в областной столице работает пересадочный тариф в автобусах.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области остро не хватает сотрудников транспортной сферы. Свободными остаются более сотни вакансий водителей автобусов, и свыше 1 тысячи вакансий для водителей автомобилей.

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