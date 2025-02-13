Безлимитные проездные в тюменских автобусах вводить не будут

Posted 13 февраля, 06:37
Published 13 февраля, 06:37
Modified 13 февраля, 06:44
Updated 13 февраля, 06:44
В частности, с 50%-й скидкой оплачиваю билеты студенты, с 80%-й — школьники. 100%-я скидка предоставлена для пенсионеров.
Также в ближайший год тюменсие власти не намерены вводить и новые тарифы. Отметим, в настоящее время в областной столице работает пересадочный тариф в автобусах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области остро не хватает сотрудников транспортной сферы. Свободными остаются более сотни вакансий водителей автобусов, и свыше 1 тысячи вакансий для водителей автомобилей.