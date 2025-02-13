Баланин: для застрахованных в ОМС появились новые возможности бесплатной медпомощи

Posted 13 февраля, 08:20
Published 13 февраля, 08:20
Modified 13 февраля, 08:20
Updated 13 февраля, 08:20
В этой связи правительство расширило Программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Теперь предусмотрена дополнительная поддержка для участников специальной военной операции, нуждающихся в лечении, а также оценка репродуктивного здоровья как для мужчин, так и для женщин. Более того, значительно увеличены объемы финансирования скорой помощи (+16,5% по сравнению с прошлым годом), амбулаторно-поликлинической помощи (+12,9%), а также лечения в круглосуточных (+22,4%) и дневных стационарах (+7,7%), пишет kp.ru.
«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — отметил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
В рамках программы на 2025 год предусмотрены средства для диспансеризации и профосмотров более чем 100 миллионов россиян. В список бесплатных медицинских обследований включены и медицинские услуги, которые в платных медцентрах обходятся недешево.
Одним из нововведений стал скрининг на гепатит С. Этот анализ крови будет предлагаться как мужчинам, так и женщинам в ходе диспансеризации начиная с 25 лет с периодичностью один раз в 10 лет.
Кроме того, значительно увеличены объемы медпомощи для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт. Также увеличивается количество жизненно важных операций. Появился специальный раздел, посвященный порядку оказания медицинской помощи определенным категориям ветеранов боевых действий.
В 2025 году увеличатся расходы на медицинскую реабилитацию, расширится использование искусственного интеллекта в диагностике, а также будет развиваться сеть центров здоровья по всей стране для поддержки здорового образа жизни.