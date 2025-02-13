Баланин: для застрахованных в ОМС появились новые возможности бесплатной медпомощи

Теперь предусмотрена дополнительная поддержка для участников специальной военной операции, нуждающихся в лечении, а также оценка репродуктивного здоровья как для мужчин, так и для женщин. Более того, значительно увеличены объемы финансирования скорой помощи (+16,5% по сравнению с прошлым годом), амбулаторно-поликлинической помощи (+12,9%), а также лечения в круглосуточных (+22,4%) и дневных стационарах (+7,7%), пишет kp.ru.