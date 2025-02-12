Выбросить обувь, съесть дичь — как народный календарь советует провести 12 февраля

Posted 12 февраля, 02:07
Published 12 февраля, 02:07
Modified 12 февраля, 02:07
Updated 12 февраля, 02:07
Традиционно на Васильев день нельзя прясть, а незамужним девушкам наряжаться в новые вещи — год придётся просидеть в одиночестве. Считалось, что в лесах начинается звериный свадебник, поэтому в лес старались не ходить, а хозяйки готовили блюда из дичи или дикого зверя. В этот день нельзя обижать никаких животных, иначе ждут проблемы и неприятности.
Предки верили, что на Василия нельзя совершать важные или необдуманные покупки — все они будут неудачными и бесполезными. Также не стоит ничего отдавать из дома, особенно одолженные деньги или вещи, это может привести к проблемам с финансами.
Этот день хорош для примирения. Все, кто в ссоре, просили прощения друг к друга, чтобы размолвка не затянулась на целый год. Считалось, что разногласия в семье исчезнут, если выставить за дверь старую обувь. На Василия принято делать уборку и выбрасывать старые вещи, чтобы освободить место для богатства. Перестилали постель, чтобы избавиться от болезней и тяжелых мыслей.
Считалось, что красная луна предвещала ветренную погоду, а сильный ветер на Василия — непогоду до следующей зимы. Снег крупными хлопьями был знаком скорого тепла, а ясное небо и северный ветер — знаком снежной бури. Круги вокруг солнца означали, что год будет урожайный.