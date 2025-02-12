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Posted 12 февраля, 02:07

Published 12 февраля, 02:07

Modified 12 февраля, 02:07

Updated 12 февраля, 02:07

Народные приметы на Васильев день

Выбросить обувь, съесть дичь — как народный календарь советует провести 12 февраля

12 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.

Народные приметы на Васильев день

Православная церковь отмечает Трехсвятие: чтит память Василия Кесарийского, а с ним Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В народном календаре 12 февраля помечен как «день трех святителей-непрядильщиков».

Чего нельзя делать

Традиционно на Васильев день нельзя прясть, а незамужним девушкам наряжаться в новые вещи — год придётся просидеть в одиночестве. Считалось, что в лесах начинается звериный свадебник, поэтому в лес старались не ходить, а хозяйки готовили блюда из дичи или дикого зверя. В этот день нельзя обижать никаких животных, иначе ждут проблемы и неприятности.

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Предки верили, что на Василия нельзя совершать важные или необдуманные покупки — все они будут неудачными и бесполезными. Также не стоит ничего отдавать из дома, особенно одолженные деньги или вещи, это может привести к проблемам с финансами.

Что нужно делать

Этот день хорош для примирения. Все, кто в ссоре, просили прощения друг к друга, чтобы размолвка не затянулась на целый год. Считалось, что разногласия в семье исчезнут, если выставить за дверь старую обувь. На Василия принято делать уборку и выбрасывать старые вещи, чтобы освободить место для богатства. Перестилали постель, чтобы избавиться от болезней и тяжелых мыслей.

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Приметы на погоду

Считалось, что красная луна предвещала ветренную погоду, а сильный ветер на Василия — непогоду до следующей зимы. Снег крупными хлопьями был знаком скорого тепла, а ясное небо и северный ветер — знаком снежной бури. Круги вокруг солнца означали, что год будет урожайный.

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