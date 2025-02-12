Выбросить обувь, съесть дичь — как народный календарь советует провести 12 февраля

Этот день хорош для примирения. Все, кто в ссоре, просили прощения друг к друга, чтобы размолвка не затянулась на целый год. Считалось, что разногласия в семье исчезнут, если выставить за дверь старую обувь. На Василия принято делать уборку и выбрасывать старые вещи, чтобы освободить место для богатства. Перестилали постель, чтобы избавиться от болезней и тяжелых мыслей.