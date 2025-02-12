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Posted 12 февраля, 03:18

Published 12 февраля, 03:18

Modified 12 февраля, 03:20

Updated 12 февраля, 03:20

В Тюменской области под сокращение попадают 400 человек

В Тюменской области под сокращение попадают 400 человек

12 февраля 2025, 03:18
Фото: 1MI.
С 1 марта в тюменских организациях начнутся сокращения. Под угрозой оказались специалисты из сферы по подбору персонала, управления холдинг-компаниями и обеспечения электроэнергией.

В Тюменской области в 30 организациях начнутся сокращения. Информацию об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

С 1 марта текущего года будут сокращены 381 специалист, которые задействованы в сфере по подбору персонала, кондиционирования воздуха, обеспечения электрической энергией и управления холдинг-компаниями.

Отмечается, что в начале 2024 года под сокращение попали 150 человек, в аналогичном периоде 2025 года — 47. Под сокращение попали сотрудники занимающиеся подбором персонала, предоставлением мест для краткосрочного проживания и представители власти.

Александр Сидоров добавил, что всем сокращенным сотрудникам будет оказана информационная и правовая помощь, также им окажут содействие по подбору последующего трудоустройства.

В 2023 году под сокращения попали 110 человек, в 2024 году — 505 специалистов. В число освобожденных работников попали органы местного самоуправления, охранники, медики, педагоги допобразования, пишет РБК Тюмень.

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Ранее тюменцы стали жаловаться о массовом увольнении сотрудников без предупреждений и объяснений. Со слов специалиста по найму персонала, таким образом руководство пытается сократить расходы и оптимизировать процессы.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#Сокращения#Трудоустройство#Увольнения#Оптимизация процессов
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