В Тюменской области под сокращение попадают 400 человек

Posted 12 февраля, 03:18
Published 12 февраля, 03:18
Modified 12 февраля, 03:20
Updated 12 февраля, 03:20
В Тюменской области в 30 организациях начнутся сокращения. Информацию об этом сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.
С 1 марта текущего года будут сокращены 381 специалист, которые задействованы в сфере по подбору персонала, кондиционирования воздуха, обеспечения электрической энергией и управления холдинг-компаниями.
Отмечается, что в начале 2024 года под сокращение попали 150 человек, в аналогичном периоде 2025 года — 47. Под сокращение попали сотрудники занимающиеся подбором персонала, предоставлением мест для краткосрочного проживания и представители власти.
Александр Сидоров добавил, что всем сокращенным сотрудникам будет оказана информационная и правовая помощь, также им окажут содействие по подбору последующего трудоустройства.
В 2023 году под сокращения попали 110 человек, в 2024 году — 505 специалистов. В число освобожденных работников попали органы местного самоуправления, охранники, медики, педагоги допобразования, пишет РБК Тюмень.
Ранее тюменцы стали жаловаться о массовом увольнении сотрудников без предупреждений и объяснений. Со слов специалиста по найму персонала, таким образом руководство пытается сократить расходы и оптимизировать процессы.