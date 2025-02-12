В Тюмени неизвестный мужчина с трубой ломал двери в детском саду

Posted 12 февраля, 06:16
Published 12 февраля, 06:16
Modified 12 февраля, 06:20
Updated 12 февраля, 06:20
Сегодня утром, 12 февраля неизвестный мужчина, вооружившись металлической трубой, пытался проникнуть в здание дошкольного учреждения. Информация об этом размещена в телеграм-канале «ЧС Тюмень».
Действия агрессивного мужчины были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Инцидент произошел по адресу: Заречный проезд, 39 к2, в детском саду №134.
На кадрах видно, как мужчина пытается попасть в здание, потерпев неудачу, начинает бить по дверям. Позже действия агрессивного тюменца были нейтрализованы вышедшим к нему мужчиной.
В пресс-службе полиции города Тюмени сообщили, что мужчина доставлен в отдел полиции №6. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям задержанного.
Госдума подготовит законопроект о наказании для несовершеннолетних за жестокое обращение с малолетними детьми или ровесниками. Депутаты занялись законопроектом после инцидента с подростком, которая пнула своего малолетнего брата в спину во время прямой трансляции.