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Posted 12 февраля, 06:16

Published 12 февраля, 06:16

Modified 12 февраля, 06:20

Updated 12 февраля, 06:20

В Тюмени неизвестный мужчина с трубой ломал двери в детском саду

В Тюмени неизвестный мужчина с трубой ломал двери в детском саду

12 февраля 2025, 06:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Агрессивный тюменец рано утром пытался проникнуть в здание детского сада. Для этого он взял с собой металлическую трубу и бил по дверям.

Сегодня утром, 12 февраля неизвестный мужчина, вооружившись металлической трубой, пытался проникнуть в здание дошкольного учреждения. Информация об этом размещена в телеграм-канале «ЧС Тюмень».

Действия агрессивного мужчины были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Инцидент произошел по адресу: Заречный проезд, 39 к2, в детском саду №134.

На кадрах видно, как мужчина пытается попасть в здание, потерпев неудачу, начинает бить по дверям. Позже действия агрессивного тюменца были нейтрализованы вышедшим к нему мужчиной.

В пресс-службе полиции города Тюмени сообщили, что мужчина доставлен в отдел полиции №6. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям задержанного.

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Госдума подготовит законопроект о наказании для несовершеннолетних за жестокое обращение с малолетними детьми или ровесниками. Депутаты занялись законопроектом после инцидента с подростком, которая пнула своего малолетнего брата в спину во время прямой трансляции.

#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Полиция#Детский сад
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