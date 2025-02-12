В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров загорелся Камаз

Posted 12 февраля, 05:41
Published 12 февраля, 05:41
Modified 12 февраля, 05:43
Updated 12 февраля, 05:43
Ночью в Тюмени загорелся грузовой автомобиль «КАМАЗ». Инцидент произошел на улице Бакинских Комиссаров. Подробности сообщает региональная пресс-служба МЧС.
Сообщение о возгорании поступило сегодня, 12 февраля в первом часу ночи. Во время прибытия пожарной команды, огонь действовал на общей площади 10 квадратных метров. К ликвидации были задействованы 6 единиц техники и 23 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. К счастью, пострадавших нет.
В пресс-службе заявили, что по предварительным данный, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.