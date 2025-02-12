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Posted 12 февраля, 05:41

Published 12 февраля, 05:41

Modified 12 февраля, 05:43

Updated 12 февраля, 05:43

В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров загорелся Камаз

В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров загорелся Камаз

12 февраля 2025, 05:41
Фото: 1MI.
В Тюмени огнеборцы ликвидировали возгорание грузового автомобиля. Специалисты предполагают, что причиной возгорания могла стать неисправная проводка.
Фото: МЧС Тюменской области

Ночью в Тюмени загорелся грузовой автомобиль «КАМАЗ». Инцидент произошел на улице Бакинских Комиссаров. Подробности сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило сегодня, 12 февраля в первом часу ночи. Во время прибытия пожарной команды, огонь действовал на общей площади 10 квадратных метров. К ликвидации были задействованы 6 единиц техники и 23 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. К счастью, пострадавших нет.

В пресс-службе заявили, что по предварительным данный, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.

#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюмень#Пожар#МЧС#Короткое замыкание
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