В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров загорелся Камаз

Сообщение о возгорании поступило сегодня, 12 февраля в первом часу ночи. Во время прибытия пожарной команды, огонь действовал на общей площади 10 квадратных метров. К ликвидации были задействованы 6 единиц техники и 23 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. К счастью, пострадавших нет.