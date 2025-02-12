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Posted 12 февраля, 05:15

Published 12 февраля, 05:15

Modified 12 февраля, 05:17

Updated 12 февраля, 05:17

В Тюмени на несколько часов задерживают вылет в Кыргызстан

В Тюмени на несколько часов задерживают вылет в Кыргызстан

12 февраля 2025, 05:15
Фото: 1MI.
В Тюмени на несколько часов задержали вылет самолета до Киргизии. Пассажиры провели в зале ожидания всю ночь.

В тюменском аэропорту Рощино на несколько часов задерживается авиарейс в Кыргызстан. По словам справочной службы аэропорта, рейс компании Nordwind Airlines, который осуществляет самолет Boeing, должен был вылететь в четыре утра, но в расписание внесли изменения.

Согласно информации, предоставленной на онлайн-табло Рощино, вылет перенесли на 08:30. Информацию подтвердили в справочной службе и пояснили, что рейс N4 1475 перенесли из-за того, что самолет поздно прибыл в Тюмень.

На другом рейсе N4 1476, который должен осуществить перелет до кыргызстанского города Ош, время прибытия перенесли с 11:30 на 15:15.

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Вчера, 11 февраля более чем на четыре часа был задержан вылет из Сочи до Тюмени. Пассажиры рейса сообщили, что им пришлось ждать другой самолет, потому что в первом нашли неисправность.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Пассажиры#Рощино#Киргизия#Задержка#Авиарейс#Nordwind Airlines
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