В Тюмени на несколько часов задерживают вылет в Кыргызстан

Posted 12 февраля, 05:15
Published 12 февраля, 05:15
Modified 12 февраля, 05:17
Updated 12 февраля, 05:17
В тюменском аэропорту Рощино на несколько часов задерживается авиарейс в Кыргызстан. По словам справочной службы аэропорта, рейс компании Nordwind Airlines, который осуществляет самолет Boeing, должен был вылететь в четыре утра, но в расписание внесли изменения.
Согласно информации, предоставленной на онлайн-табло Рощино, вылет перенесли на 08:30. Информацию подтвердили в справочной службе и пояснили, что рейс N4 1475 перенесли из-за того, что самолет поздно прибыл в Тюмень.
На другом рейсе N4 1476, который должен осуществить перелет до кыргызстанского города Ош, время прибытия перенесли с 11:30 на 15:15.
Вчера, 11 февраля более чем на четыре часа был задержан вылет из Сочи до Тюмени. Пассажиры рейса сообщили, что им пришлось ждать другой самолет, потому что в первом нашли неисправность.