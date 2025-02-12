В Тюмени к концу года под землю перенесут ЛЭП у ЖК Колумб

Posted 12 февраля, 07:04
Published 12 февраля, 07:04
Modified 12 февраля, 07:06
Updated 12 февраля, 07:06
Перенос линий электропередач под землю у ЖК «Колумб» в Тюмени планируется завершить в IV квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии отметили, что проект, находящийся в зоне ответственности АО «Россети Тюмень», уже прошел госэкспертизу. Однако в документации необходимо было провести корректировку технических решений. После согласования обновленный проект будет направлен на повторную экспертизу.
«Корректировки в документацию внесены, после согласования всеми сторонами, он будет направлен на экспертизу повторно. Данный вопрос стоит на контроле городской администрации», — передает 72ру, со ссылкой на администрацию города.
Уточняется, что ЛЭП у ЖК «Колумб» находится в ответственности «Россети Тюмень», по реализации строительных работ разработана дорожная карта.
Напомним, ранее застройщик «Страна Девелопмент» заявил о срыве сроков строительства ЛЭП на территории ЖК «Колумб» в Тюмени. Из-за этого переносятся сроки строительства бульвара в этом районе. Согласно документации, сети должны были перенести в марте 2024 году.