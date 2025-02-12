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Posted 12 февраля, 07:04

Published 12 февраля, 07:04

Modified 12 февраля, 07:06

Updated 12 февраля, 07:06

В Тюмени к концу года под землю перенесут ЛЭП у ЖК Колумб

В Тюмени к концу года под землю перенесут ЛЭП у ЖК Колумб

12 февраля 2025, 07:04
Фото: 1MI.
В Тюмени из-за линий электропередачи не могут построить бульвар в ЖК Колумб, сроки строительства переносятся уже не первый раз. Это связывают с необходимостью внесения коррективов в технической документации.

Перенос линий электропередач под землю у ЖК «Колумб» в Тюмени планируется завершить в IV квартале 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что проект, находящийся в зоне ответственности АО «Россети Тюмень», уже прошел госэкспертизу. Однако в документации необходимо было провести корректировку технических решений. После согласования обновленный проект будет направлен на повторную экспертизу.

«Корректировки в документацию внесены, после согласования всеми сторонами, он будет направлен на экспертизу повторно. Данный вопрос стоит на контроле городской администрации», — передает 72ру, со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что ЛЭП у ЖК «Колумб» находится в ответственности «Россети Тюмень», по реализации строительных работ разработана дорожная карта.

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Напомним, ранее застройщик «Страна Девелопмент» заявил о срыве сроков строительства ЛЭП на территории ЖК «Колумб» в Тюмени. Из-за этого переносятся сроки строительства бульвара в этом районе. Согласно документации, сети должны были перенести в марте 2024 году.

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#Ксения Мальчева#Общество#Новости тюмени
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