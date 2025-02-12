В центре Тюмени закрывается известный бар

В декабре заведение отметило седьмую годовщину со дня открытия. Представитель Winchester заявил, что концепция морально устарела, поэтому гастробар заменят на новое заведение. Подробный проект пока не готов, но владельцы не готовы использовать чьи-то идеи, будут разрабатывать свой вариант.