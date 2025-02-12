В центре Тюмени закрывается известный бар

Posted 12 февраля, 10:33
Published 12 февраля, 10:33
Modified 12 февраля, 10:35
Updated 12 февраля, 10:35
Владельцы гастробара сообщили о кардинальных изменениях в концепции заведения. Заведение в нынешнем виде работает до конца недели.
«Наша история завершается. С 16 февраля гастробар Winchester будет закрыт на реконструкцию. Будет что-то новое и очень красивое», — говорится в объявлении на странице гастробара во «ВКонтакте».
В декабре заведение отметило седьмую годовщину со дня открытия. Представитель Winchester заявил, что концепция морально устарела, поэтому гастробар заменят на новое заведение. Подробный проект пока не готов, но владельцы не готовы использовать чьи-то идеи, будут разрабатывать свой вариант.
«Новый проект будет готов в мае. Концепция заведения пока оставим в секрете, но обещаем удивить Тюмень. Проект будет наш собственный, без франшиз», — сказал представитель заведения 72.ru.
В конце 2024 года в Тюмени прошла волна закрытий заведений общепита. Как писал «Наш Город», чаще всего кафе и рестораны закрываются из-за некомпетентного управления и дефицита кадров.